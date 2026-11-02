Заплаха за бомба на полет от Лондон до София: Унгарските BBC ескортираха самолета до Будапеща

Самолет, изпълняващ полет от Лондон до София с WizzAir, е бил ескортиран от унгарски изтребител "Грипен" на Военно-въздушните сили, за да кацне аварийно на летището в Будапеща. Причината е, че на борда е получен сигнал за бомба. Това съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди в социалните мрежи. По думите му службата за готовност на противовъздушната отбрана на унгарските ВВС отново е доказала своята ефективност в критична ситуация.

Полетът на Wizz Air от Лондон до София е бил принудително прекъснат, а пилотите са били принудени да се отклонят от първоначалния си маршрут и да поискат разрешение за кацане на международното летище "Ференц Лист" в Будапеща. "Службата за готовност на противовъздушната отбрана на НАТО обяви тревога "АЛФА". Самолетите "Грипен" на унгарските ВВС излетяха в рамките на минути и осигуриха кацането на пътническия самолет в Будапеща", пише унгарският министър на отбраната. След това изтребителите са се върнали в базата в Кечкемет, а полицията е поела последващите мерки.

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