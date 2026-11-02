Официално: Русия се оттегли от Европейската конвенция против изтезанията

Решението на Русия да се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание влезе в сила на 1 ноември 2026 г., съобщиха от Съвета на Европа. В резултат на това Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията (ККП) вече няма да може да провежда независими инспекции на руските места за задържане, включително наказателни колонии, следствени арести и други институции.

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Русия се присъедини към конвенцията през 1998 г. Оттогава представители на комитета са извършили 30 посещения в страната и са посетили над 450 места за задържане. Руските власти обаче са разрешили публикуването само на четири инспекционни доклада. Москва уведоми Съвета на Европа за решението си да денонсира конвенцията през 2025 г. През септември същата година руският диктатор Владимир Путин подписа съответния закон.

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