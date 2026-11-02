Осъдиха задочно сътрудник на Христо Грозев: как така правел "негативни" разследвания за Русия?

Роман Доброхотов - основателят на независимата руска разследваща медия The Insider, който е колега и съмишленик на българския журналист Христо Грозев, - беше осъден задочно на пет години и половина затвор в Руската федерация за това, че предполагаемо е ръководил „нежелана“ организация. Прокуратурата беше поискала шестгодишна присъда за журналиста, съобщава "Медиазона". Наказателното дело беше заведено във връзка с работата на Доброхотов за The Insider.

Публикувал статии с "негативна оценка" за Русия

Според прокуратурата журналистът е публикувал материали с „негативна оценка“ на събитията в Русия, като по този начин е участвал в дейността на „нежелана“ организация.

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Формалното основание за делото бяха два видеоклипа, публикувани в YouTube каналите на водещата Татяна Попова и проекта „And Graham Came Out“. В тях Доброхотов обсъждаше разследванията на своята собствена медия - единият епизод беше посветен на агенти на Главното разузнавателно управление (ГРУ), а другият - на отравянето на вече покойния опозиционер Алексей Навални.

През 2022 г. - годината, в която диктаторът Владимир Путин нареди на армията си да нахлуе в Украйна, - за журналиста бе издадена задочна заповед за арест заради незаконно преминаване на държавната граница. Той се издирва и от Министерството на вътрешните работи в Москва, какъвто е случаят с Христо Грозев.

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Българският журналист също ръководи разследвания за The Insider, след като напусна разследващата мрежа на Bellingcat, и работи в тандем с Доброхотов, разкривайки най-дълбоко пазените тайни на режима в Кремъл.

Двамата са били мишени на наетите от руските служби български агенти, арестувани и осъдени по-късно във Великобритания. Разследващите посочиха, че шестимата българи, извършвали операции във Великобритания, Австрия, Испания, Германия и Черна гора, са работили по план за отвличането на Доброхотов и Грозев, като за българския журналист се говореше и за физическо ликвидиране.

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