Русия ще отложи изплащането на заплатите на военните заради дупка в бюджета

Руското Министерство на отбраната планира да отложи декемврийските плащания на заплатите на военните за януари. Причината е в рязкото увеличение на бюджетния дефицит в края на годината, пише Bloomberg.

Според проект на заповед на Министерството на отбраната, считано от 2026 г., декемврийските заплати ще се изплащат през януари на следващата година. Преди това съществуващите разпоредби изискваха декемврийските плащания да се извършват до края на годината. Подобна практика е съществувала и в Съветския съюз.

Месечната заплата за декември ще бъде преведена между 11 и 21 януари 2027 г. Заповедта не се отнася за военнослужещите, участващи в бойни операции в Украйна. Както и преди, те ще получат декемврийските си заплати до 25 декември.

Още: Руски войник предаде своите заради издевателства: ВСУ удариха команден център

Промяната цели да помогне на правителството да управлява паричния поток, като отложи значителна част от разходите за следващия фискален период.

Тази година се очаква държавните разходи да надхвърлят първоначалния план с приблизително 10%, достигайки 48,5 трилиона рубли (602 милиарда долара). Прогнозира се годишният дефицит да се увеличи до 7,3 трилиона рубли, или 3,2% от БВП, в сравнение с приблизително 2,2% през септември.

Този ръст се дължи на увеличените разходи, свързани с войната. Последните бюджетни планове на Русия също сочат увеличение на военните разходи и през следващите години, което показва, че Владимир Путин се готви за продължителна конфронтация.

Перспективите за руски пробив все по-минимални: Войната на изтощение се провали