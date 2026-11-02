Доброволец, грижещ се за 70 кучета и котки, и инвалиди не успяха да се евакуират от Олешки

В Олешки в Херсонска област все още има хора, които искат да напуснат окупирания от руснаците град, но не са успели да се възползват от програмата за евакуация. Сред тях е доброволката Алла Лихман-Малиш, която е отказала да напусне града без 70-те животни, за които се грижи, съобщи hromadske. Жената се грижи за 30 котки и 40 кучета. Наскоро беше съобщено, че тя е била ранена на така наречената "магистрала на смъртта" – пътят от Олешки до съседното село Раденск. Въпреки опасността от мини и заплахата от атаки с дронове, местните хора използват този маршрут, за да си купуват хранителни стоки. Според hromadske, Алла в момента е в болница. Тя е отказала да се евакуира, защото не ѝ е било позволено да вземе всички животни, за които се грижи.

Изданието отбелязва още, че в града са останали и хора, приковани на легло. Имало такива, които не посмели да напуснат, защото се опасявали, че руснаците ще ги евакуират принудително на руска територия. А хора от близките села не могли да стигнат до мястото на евакуация заради минираните пътища.

Така например, Наталия Григориевна от село Подлесне, разположено на 4 км от Олешки, е заявила пред hromadske, че е научила за възможността да се евакуира по радиото, но мините по пътищата я спрели. "Слушахме радиото и знаехме какво ще се случи (евакуацията на хората). Олешки беше разминиран, а ние трябваше да вървим по мини. В селото останахме само шестима. Само две къщи са непокътнати; всичко друго изгоря. Отдавна искахме да си тръгнем, но нямаме пари, нямаме с какво да платим", е разказала жената.

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