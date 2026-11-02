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Безнаказаността за убийствата на журналисти се увеличава

02 ноември 2026, 16:18 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Безнаказаността за убийствата на журналисти се увеличава

Безнаказаността за убийствата на журналисти се увеличава за първи път от 2012 г., предупреждава ЮНЕСКО в доклад, публикуван днес по повод Международния ден за борба срещу престъпленията срещу журналистите, предаде Франс прес. 

Тази година докладът отчита 86% безнаказаност на подобни престъпления. През 2012 година този процент бе достигнал рекордно ниво от 95% и оттогава бе започнал да намалява. Това е първият път за 14 години, когато този процент е започнал отново да расте, сочат данните.

Процентът на безнаказаност обхваща убийствата, чиито разследвания не са довели до резултати и все още се водят. „Разследванията и съдебните преследвания относно убийствата на журналисти във военните зони остават особено недостатъчни“, подчерта пред медиите Мария Габриел, заместник генерален директор за комуникациите и информацията към ЮНЕСКО. Тя уточнява, че ЮНЕСКО не е съдебна палата, но упражнява натиск за въздаване на справедливост за убийствата на журналисти.

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Докладът излиза на всеки две години. За 2024 и 2025 г. се изброяват 189 убити журналисти, 14 от тях са жени. 

Две трети от тези журналисти, тоест 67%, са убити в зони на конфликт, като например палестинските територии, Йемен или Украйна. Дронове са били използвани в 26% от убийствата на журналисти през тези две години.

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Общо 1641 журналисти са били убити по света от 2006 г. – годината, в която ЮНЕСКО започва да води подобни статистики. 

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Убийства ЮНЕСКО журналисти убийства на журналисти
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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