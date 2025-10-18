Проклятието "Drug Test 5000": Тестът, който съсипва животи, изкара шофьори на протест

Десетки автомобили с надути клаксони и развети трибагреници преминаха в автошествие през центъра на София днес. Причината: бунт срещу полевите тестове за наркотици, които според тях съсипват невинни животи заради масови фалшиво положителни резултати. Протестиращите са категорични, че не защитават дрогираните шофьори, а се борят срещу система, която те определят като "абсурдна" и нарушаваща основния принцип "невинен до доказване на противното".

"Война" срещу един тест

Протестът, организиран от Facebook групата ''Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ", започна от Киноцентъра в Бояна и премина по ключови столични булеварди, за да завърши пред храм-паметника "Св. Александър Невски".

"Ние сме твърдо "ЗА" дрогираните шофьори да бъдат наказвани с цялата строгост на закона. Но сме "ПРОТИВ" невинни хора да бъдат третирани като престъпници заради един ненадежден тест", заяви пред NOVA един от организаторите. Според тях, битката не е срещу полицията, а срещу порочната практика, която превръща всеки шофьор в потенциален "наркоман" в очите на закона.

Кошмарът на фалшиво положителния резултат

Основният гняв на протестиращите е насочен към факта, че използваните от МВР полеви тестове (Drug Test 5000) често дават фалшиво положителни резултати. Според тях, дори прием на най-обикновени лекарства за настинка, болкоуспокояващи или енергийни напитки може да доведе до положителен тест. Най-големият абсурд, по думите им, е какво следва след това:

Незабавно отнемане на шофьорската книжка.

Сваляне на регистрационните номера на автомобила.

Публично унижение и третиране като престъпник.

Всичко това се случва преди да е излязла кръвната проба от болницата, която е единственото меродавно доказателство. Резултатите от нея обаче се бавят с месеци, през които невинният шофьор остава без книжка, без кола и със съсипана репутация, като много хора губят работата си заради това.

Какво искат протестиращите?

Исканията на шофьорите са ясни и конкретни:

Полевият тест да бъде само индикатор, а не доказателство за вина. При положителен полеви тест, шофьорът незабавно да бъде придружен за даване на кръвна и уринна проба. Наказанията (отнемане на книжка и номера) да се налагат САМО СЛЕД излизането на окончателния резултат от кръвната проба, ако тя потвърди употреба на наркотици.

Протестът е ясен знак, че общественото търпение се изчерпва. Това е битка не просто срещу един тест, а за правото на всеки гражданин да бъде смятан за невинен, докато вината му не бъде безспорно доказана.

