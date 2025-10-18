Пътят на Путин до Унгария: Москва е набелязала три страни за преговори, сред които и България

След като руският диктатор Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор и двамата се споразумяха незабавно да започнат подготовка за нова среща на върха за мир в Украйна, помощникът на Кремъл Юрий Ушаков обяви, че Будапеща може да бъде мястото на провеждането на тази среща. Това обаче предизвика въпроси откъде ще мине Путин, като говорител на ЕС обяви, че страните членки може да отменят временно забраната за прелитане през въздушното им пространство на руския диктатор, ако потенциална негова среща в унгарската столица означава стъпка напред към мир в Украйна.

Кого е набелязъл Москва за преговори?

Изглежда в Москва са набелязали за преговори за безопасно преминаване на руския диктатор няколко европейски страни като евентуален машрут, става ясно от думи на руския заместник-министър на външните работи Александър Грушко.

Той заяви, че Русия не е контактувала с редица държави относно прелитането на руски правителствени самолети. Коментирайки подготовката за евентуална среща на върха между Русия и САЩ в Унгария, дипломатът отбеляза, че е твърде рано да се водят преговори с Полша, България и Румъния относно възможността за прелитане през тяхното въздушно пространство. На въпрос за контактите с гореспоменатите държави по тази тема, дипломатът кратко отговори: „Все още е твърде рано", като намекна, че се правят сондажи, предаде руската медия vfokuse. Заради срещата в Будапеща: ЕС отменя временно забраната на Путин да лети над Европа?