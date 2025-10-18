Полски съдия оправда взрива на "Северен поток": Не е тероризъм, а защита на родината (ВИДЕО)

Операцията, при която беше взривен газопроводът "Северен поток", не е тероризъм - това е оправдан акт заради отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Това заяви полският съдия, който не позволи екстрадиция в Германия на инструктора по гмуркане Владимир Журавльов, който беше задържан заради експлозията - Още: Втори арестуван за взрива на "Северен поток" няма да бъде предаден на Германия

Видео от изказването на съдията в рамките на делото за екстрадиция на Журавльов вече изтече онлайн. От него се чуват следните думи - че операции като тази срещу "Северен поток" са оправдани и от гледна точка на това, че Украйна е изправена срещу по-силен враг, който я е нападнал непредизвикано. "Те имат право да защитават родината си с всякакви способи", заявява директно съдията, според когото е напълно оправдано спецчасти да правят такива операции и това не може да е "тероризъм". "Това не е агресия, а военна операция против агресора", подчерта съдията:

A Polish judge refused to extradite a Ukrainian citizen to Germany, arguing that if Ukraine and its special services carried out a mission to destroy enemy pipelines, such actions would be lawful during a just war. The judge emphasized that Ukrainian soldiers, including special… pic.twitter.com/hhdXBMQ1aM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2025

На 15 октомври Италия също спря екстрадирането на друг украинец, свързан със случая „Северен поток“ – Сергей Кузнецов. Случаят ще трябва да бъде преоценен от нов състав. В съдебното заседание се иска уважаване на едно от основанията за обжалване на защитата, от адвокат Никола Канестрини, за погрешната Правна квалификация на фактите в заповедта за европейски арест - Още: Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец