Шок в Рияд! Силите напуснаха Новак Джокович след само един сет в мача за 3-о място

Сръбската легенда Новак Джокович изненадващо прекрати двубоя си с Тейлър Фриц за третото място в турнира "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Двамата изиграха качествен първи сет, преди 38-годишният тенисист да отиде при съдията на стола и да обяви, че прекратява мача незабавно. Фриц се наложи в първата част със 7:6(4) след 76 изтощителни минути. Силите на Джокович обаче не издържаха за нещо повече.

Джокович се оттегли от мача за 3-о място в Рияд

Сетът премина без пробиви, а при 5:4 в полза на Джокович Фриц отрази четири точки за пробив и изравни за 5:5. В следващия гейм сърбинът на свой ред отрази шест точки за пробив и поведе с 6:5, преди да се стигне до тайбрек, спечелен в крайна сметка от американеца. През цялата първа част си личеше, че сърбинът не се справя добре с климатичните условия. Въпреки това за коментаторите на Netflix беше шок, че той се отказа от мача. Те признаха, че е било "изненадващо" да видят 38-годишния играч да се оттегля.

Джокович обяви, че планира "да се справи с физическите проблеми, които има, и се надява да играе в последните няколко турнира от сезона", като се извини на хората в Саудитска Арабия, дошли да гледат представянето му. Той обаче намекна, че ще се завърне на събитието през следващата година, а коментарите му подсказват, че все пак може да се появи на корта през този сезон - потенциално в Торино.

Джокович планира да се завърне в Рияд

"Искам да се извиня на всички, съжалявам момчета, съжалявам, че не можахте да видите втория сет", каза Джокович. "Но чест прави на Тейлър, искам да кажа, че имахме няколко невероятни гейма към края на този сет и честно казано, това беше един от най-дългите сетове, които някога съм играл. Беше невероятно да бъда отново в Рияд, искам да благодаря на всички, че ме посрещнаха тук. Това е третият път, в който съм тук в рамките на три години, и се надявам, че ако продължа и през следващата година, ще се върна, ако вие ме искате тук."

Джокович се спусна по тунела под бурни аплодисменти, преди Фриц да вземе микрофона и да каже: "Това беше наистина физическо предизвикателство. Това, което се случва, е, че влизаш в тези наистина дълги геймове и топката започва да се износва и да става толкова огромна, до момента, в който е толкова трудно да получиш свободна точка на сервис или уинър, така че се играят дълги точки и геймове. Това прави всичко по-бавно, по-дълго, това е толкова труден сет и в края му условията просто станаха толкова трудни."

На 1/2-финала Яник Синер не остави никакви шансове на Джокович и си уреди мач с Алкарас на стойност 6 милиона долара.