Кошмар за Макларън в САЩ! Норис и Пиастри пак се удариха и оставиха победата в спринта на Верстапен

Действащият шампион във Формула 1 спечели спринта в Гран при на САЩ, но състезанието бе белязано от поредно напрежение между съотборниците в Макларън. Спринтът в Остин започна драматично, тъй като двойката на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри, стартирали съответно втори и трети зад Макс Верстапен, отпадна след сблъсък в първия завой. При инцидента Джордж Ръсел от Мерцедес се изкачи на второ място, а Карлос Сайнц от Уилямс стана трети. Надпреварата завърши в този ред.

Макс намали изоставането си от Норис и Пиастри след двойно отпадане на съотборниците в Макларън

Верстапен потегли с лекота от полпозишън и натрупа добра преднина така, че да остане извън последвалия екшън. Стартиралия от трета позиция Пиастри успя да изпревари втория Норис по хълма. Но с вътрешна линия Норис имаше предимство в острия ляв завой. Когато Пиастри се опита да се върне при Норис от завоя, той бе ударен от пилота на Заубер Нико Хюлкенберг, който стартира от отличната четвърта позиция. Ударът доведе до ефекта на доминото, тъй като австралиецът се блъсна в Норис, завъртайки британеца и оставяйки го без лявото му задно колело. Междувременно болидът на Пиастри получи значителни повреди по окачването, което го принуди да спре и да се оттегли.

Фернандо Алонсо от Астън Мартин стана поредната жертва на това, което бившият пилот от Формула 1 и коментатор на Sky Sports за Формула 1 Мартин Бръндъл определи като "разрушително дерби". След дълъг период на кола за сигурност Верстапен удържа лидерската си позиция до края, въпреки опитите на Ръсел да го притисне и се поздрави с победата в спринта. Втори завърши британският пилот на Мерцедес пред Карлос Сайнц от Уилямс. На четвърто място финишира Люис Хамилтън, последван от съотборника му в екипа на Ферари - Шарл Льоклер. Надпреварата не мина без сблъсъци в задната част.

В 15-ата обиколка Ланс Строл от Астън Мартин се вряза в Естебан Окон от Хаас в завой 1, което доведе до завършване на състезанието зад друг автомобил за сигурност. Зад дуото на Ферари Алекс Албон от Уилямс се класира шести, а Юки Цунода (Ред Бул) - седми. Въпреки че Оливър Беърман от Haas пое карирания флаг осми, той получи 10-секундно наказание за излизане от пистата и получаване на предимство при изпреварването на Кими Антонели преди инцидента със Строл и Окон, което остави младия италианец да вземе последната точка. Междувременно Беърман се смъкна на 15-о място и остана последен от завършилите.

