Обрат: Наказаха инспектора, глобил студента с детските фигури

18 октомври 2025, 21:30 часа 1148 прочитания 0 коментара
Пълен обрат настъпи в казуса със студента, поставил детски фигури до опасни пешеходни пътеки в столицата. След като първоначално Андрей Димитров беше глобен с 50 лева, от Столичния инспекторат обявиха, че ще наложат дисциплинарна санкция на служителя, написал фиша. Причината – инспекторът не е съобразил добрите намерения на инициативата, чиято цел е да повиши безопасността на пътя, предава NOVA.

Преди седмици студентът и негови съмишленици от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" и националния отбор по кикбокс поставиха 10 фигури на деца в реален размер до пет опасни пешеходни пътеки в София. Една от локациите беше кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман", където преди две години загина 15-годишният Филип.

„Аз самият съм потърпевш на ПТП още в ранна детска възраст, когато карах колело и бях бутнат от автомобил. Смятаме, че това ще даде възможност на безотговорните институции да поемат отговорност най-накрая, а шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя“, коментира Андрей пред Аctualno.com. Фигурите са изработени чрез 3D принтиране, със защитен слой от фибростъкло и са стабилизирани с бетон.

Въпреки добрите намерения, инициативата се сблъска с проблеми. Още в първия ден две от фигурите бяха вандалски потрошени. Скоро след това Столичният инспекторат наложи глоба от 50 лева на Андрей Димитров. Мотивът – фигурите са поставени без необходимото съгласуване и проектна документация.

„Аз още от самото начало на акцията знаех, че не съм го съгласувал, но именно и това беше целта, защото искаме да дадем отзвук на цялата инициатива“, заяви студентът, който платил глобата веднага.

Първоначалната реакция на властите предизвика широк обществен отзвук, което доведе до бърза промяна в позицията на инспектората. В официално съобщение от институцията заявиха, че макар служителят да е действал формално според правомощията си, подходът му не е бил съобразен с "човешкия елемент и с добрите намерения на младия човек".

„Това е пропуск, за който поемаме отговорност. Вътрешна проверка вече е започната и инспекторът ще бъде санкциониран“, се казва в позицията. Оттам допълват, че подобни примери на гражданска ангажираност заслужават "не санкция, а уважение и диалог".

В резултат на това, четирите останали фигури бяха премахнати, а Андрей Димитров е поканен на среща в Столичния инспекторат в понеделник. Целта е да се обсъди как подобни идеи могат да бъдат подкрепени и реализирани в съответствие със закона, "без да губят своя смисъл и послание".

Мартин Стоянов Отговорен редактор
