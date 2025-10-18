Войната в Украйна:

Старицата, която изпече хиляди браунита с канабис за хора с рак и СПИН и дори полицията не успя да я спре

18 октомври 2025, 21:26 часа 935 прочитания 0 коментара
Старицата, която изпече хиляди браунита с канабис за хора с рак и СПИН и дори полицията не успя да я спре

Мери Джейн Ратбън, по-известна като "Брауни Мери", е доброволка в болницата "Сан Франциско Дженерал Хоспитал". Тя е най-известна с това, че пече незаконни браунита с канабис за пациенти със СПИН и рак. През 1992 г. тя е арестувана и обвинена в разпространение на наркотици в окръг Сонома, Калифорния и е представлявана от известния адвокат Дж. Тони Сера.

Още: Испания одобри употребата на канабис за медицински цели

През 70-те години Мери работи като сервитьорка в International House of Pancakes и печели допълнителни пари, продавайки брауни с канабис. Тя става известна в квартал Кастро с продажбата на "магически браунита" от кошница за по няколко долара всяко парче. Продава брауни и в супермаркета Big Top на активиста за легализиране на марихуаната Денис Перон на улица Кастро. През 80-те години Мери пече около 500 браунита с канабис на ден, рекламира ги на таблата за обяви в Сан Франциско и ги нарича "магически вкусни".

Първи арест

Полицията в крайна сметка разбира какво прави Мери и в нощта на 14 януари 1981 г. нахлува в дома ѝ, когато тя е на 57 години. Полицията открива повече от 8 кг марихуана, 54 дузини браунита и различни други наркотици. Когато отваря вратата, тя казва на униформените: "Мислех си, че ще дойдете". Признава се за виновна по девет обвинения за притежание на наркотици и получава три години пробация и 500 часа общественополезен труд. Именно присъдата за общественополезен труд променя живота ѝ и я подтиква към активизъм.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Окончателно: Украйна легализира медицинския канабис

Ратбън започва да работи с проекта "Шанти", група за подкрепа на хора с ХИВ/СПИН. Мери забеляза, че когато дава на пациентите своите "магически" браунита, те им носят облекчение. Забеляза, че същото важи и за пациентите с рак. Сърцето ѝ се вълнува за тези, които страдат и умират, и тя започва да пече браунита, за да ги раздава на пациентите. Хората започват да ѝ даряват марихуана, а тя използва месечната си социална помощ от 650 долара, за да купува продукти за печене.

Втори арест

На 7 декември 1982 г. Мери случайно минава по Маркет Стрийт с торба с браунита и по случайност се натъква на същите полицаи, които са я арестували година по-рано. Тя е напът да занесе брауни на приятел, който има рак и страда от страничните ефекти на химиотерапията. Отново е арестувана и обвинена в многократно притежание и нарушение на пробацията си. Този път окръжният прокурор оттегля обвиненията.

Още: Бананово брауни без брашно – ето как се прави тази вкусотия

От 1984 г. Ратбън доброволно работи всяка седмица в отделението за СПИН (отделение 86) в Общата болница в Сан Франциско. Пациентите очакват с нетърпение посещенията ѝ и тя им доставя браунита с канабис, които, изглежда, облекчават страданията им. През 1986 г. тя получава наградата "доброволец на годината" от отделение 86.

Ратбън започва да се превръща в ефективна активистка за употребата на медицинска марихуана. Тя смята, че е видяла от първа ръка ефекта на марихуаната върху пациентите, на които помага, и започва да пътува и да говори за легализирането на марихуаната. Ратбън помага за изготвянето на Предложение P, което направи канабиса достъпен за медицински цели в град Сан Франциско. Предложението е прието с 79% подкрепа през 1991 г.

Трети арест

През 1992 г. Мери Ратбън е в Казадеро, окръг Сонома, и приготвя специалните си браунита. Властите получават сигнал, че тя е там, и е арестувана и обвинена за притежание на 1,1 кг канабис. Годината е 1992 г. и войната срещу наркотиците е в разгара си, президентските избори наближават, а една малка старица на седемдесет години е готова да влезе в затвора заради убежденията си.

Още: Заради канабиса на Крал Чарлз III служителите му масово напускат

На 10 април 1999 г., на 77-годишна възраст, Мери Джейн "Брауни Мери" Ратбън умира от сърдечен удар. На 17 април около 300 души, сред които и нейният приятел, окръжният прокурор Теренс Халинан, се събират на бдение със свещи в нейна чест в квартал Кастро. Халинан заявява пред събралите се, че Мери е била героиня, която "един ден ще бъде запомнена като Флорънс Найтингейл на движението за лечебна марихуана".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Канабис медицинска марихуана брауни медицински канабис Мери Джейн Ратбън Брауни Мери
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес