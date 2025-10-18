Старицата, която изпече хиляди браунита с канабис за хора с рак и СПИН и дори полицията не успя да я спре

Мери Джейн Ратбън, по-известна като "Брауни Мери", е доброволка в болницата "Сан Франциско Дженерал Хоспитал". Тя е най-известна с това, че пече незаконни браунита с канабис за пациенти със СПИН и рак. През 1992 г. тя е арестувана и обвинена в разпространение на наркотици в окръг Сонома, Калифорния и е представлявана от известния адвокат Дж. Тони Сера.

През 70-те години Мери работи като сервитьорка в International House of Pancakes и печели допълнителни пари, продавайки брауни с канабис. Тя става известна в квартал Кастро с продажбата на "магически браунита" от кошница за по няколко долара всяко парче. Продава брауни и в супермаркета Big Top на активиста за легализиране на марихуаната Денис Перон на улица Кастро. През 80-те години Мери пече около 500 браунита с канабис на ден, рекламира ги на таблата за обяви в Сан Франциско и ги нарича "магически вкусни".

Първи арест

Полицията в крайна сметка разбира какво прави Мери и в нощта на 14 януари 1981 г. нахлува в дома ѝ, когато тя е на 57 години. Полицията открива повече от 8 кг марихуана, 54 дузини браунита и различни други наркотици. Когато отваря вратата, тя казва на униформените: "Мислех си, че ще дойдете". Признава се за виновна по девет обвинения за притежание на наркотици и получава три години пробация и 500 часа общественополезен труд. Именно присъдата за общественополезен труд променя живота ѝ и я подтиква към активизъм.

Ратбън започва да работи с проекта "Шанти", група за подкрепа на хора с ХИВ/СПИН. Мери забеляза, че когато дава на пациентите своите "магически" браунита, те им носят облекчение. Забеляза, че същото важи и за пациентите с рак. Сърцето ѝ се вълнува за тези, които страдат и умират, и тя започва да пече браунита, за да ги раздава на пациентите. Хората започват да ѝ даряват марихуана, а тя използва месечната си социална помощ от 650 долара, за да купува продукти за печене.

Втори арест

На 7 декември 1982 г. Мери случайно минава по Маркет Стрийт с торба с браунита и по случайност се натъква на същите полицаи, които са я арестували година по-рано. Тя е напът да занесе брауни на приятел, който има рак и страда от страничните ефекти на химиотерапията. Отново е арестувана и обвинена в многократно притежание и нарушение на пробацията си. Този път окръжният прокурор оттегля обвиненията.

От 1984 г. Ратбън доброволно работи всяка седмица в отделението за СПИН (отделение 86) в Общата болница в Сан Франциско. Пациентите очакват с нетърпение посещенията ѝ и тя им доставя браунита с канабис, които, изглежда, облекчават страданията им. През 1986 г. тя получава наградата "доброволец на годината" от отделение 86.

Ратбън започва да се превръща в ефективна активистка за употребата на медицинска марихуана. Тя смята, че е видяла от първа ръка ефекта на марихуаната върху пациентите, на които помага, и започва да пътува и да говори за легализирането на марихуаната. Ратбън помага за изготвянето на Предложение P, което направи канабиса достъпен за медицински цели в град Сан Франциско. Предложението е прието с 79% подкрепа през 1991 г.

Трети арест

През 1992 г. Мери Ратбън е в Казадеро, окръг Сонома, и приготвя специалните си браунита. Властите получават сигнал, че тя е там, и е арестувана и обвинена за притежание на 1,1 кг канабис. Годината е 1992 г. и войната срещу наркотиците е в разгара си, президентските избори наближават, а една малка старица на седемдесет години е готова да влезе в затвора заради убежденията си.

На 10 април 1999 г., на 77-годишна възраст, Мери Джейн "Брауни Мери" Ратбън умира от сърдечен удар. На 17 април около 300 души, сред които и нейният приятел, окръжният прокурор Теренс Халинан, се събират на бдение със свещи в нейна чест в квартал Кастро. Халинан заявява пред събралите се, че Мери е била героиня, която "един ден ще бъде запомнена като Флорънс Найтингейл на движението за лечебна марихуана".