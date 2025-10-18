Войната в Украйна:

Пълна доминация в "Дер Класикер" и гол №400 за Кейн! Байерн се поизпоти срещу Борусия, но продължи наказателната си акция

Наказателната акция на Байерн Мюнхен под ръководството на Венсан Компани продължи и в "Дер Класикер"! Баварците спечелиха германското дерби срещу Борусия Дортмунд с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. Обичайният заподозрян Хари Кейн бе точен за домакините през първото полувреме. Майкъл Олисе отбеляза второто попадение за "червените", а минути след това влезлият от пейката Юлиан Брант върна един гол за гостите. Така Байерн увеличи преднината си на върха в Германия на 21 точки. Втори е Лайпциг с 16, а "жълто-черните" остават на четвъртата позиция с 14 пункта. 

Домакините наложиха натиск от самото начало и започнаха да засипват вратата на Грегор Кобел с удари. Йошуа Кимих, Майкъл Олисе и Луис Диас пробваха късмета си в началните минути, но стражът на Борусия внимаваше. Баварците продължиха да доминират във владеенето на топката и това даде резултат съвсем скоро. В 22-а минута Хари Кейн остана непокрит след изпълнение на корнер и с глава отбеляза своя гол №400 на клубно ниво. Домакините продължиха да атакуват. Малко преди края на първата част удар на Олисе срещна гредата. Така Байерн се оттегли на почивката с цели 10 удара, а Борусия - с нито един.

Второто полувреме също стартира с натиск от страна на домакините, но първата по-опасна ситуация бе в полза на "жълто-черните". В 49-ата минута при центриране от пряк свободен удар Феликс Нмеча стреля опасно с глава, но топката мина покрай вратата. Този пропуск даде известна увереност на гостите, които заиграха много по-добре. Последваха две добри атаки за Борусия, завършили разочароващо. Байерн пък стигна до голово положение чак в 68-ата минута, когато нов опит на Олисе мина покрай вратата. В 72-рата минута отново френският национал нахлу в наказателното поле, но беше спрян с отличен шпагат на Нико Шлотербек.

Майкъл Олисе все пак успя да се разпише в срещата. В 78-а минута той се възползва от грешка на Джоуб Белингам и направи резултата 2:0 за баварците. Минути по-късно появилият се току-що от пейката Юлиан Брант намали изоставането на гостите. В края на срещата Луис Диас пропусна да се разпише сам срещу вратаря след великолепна намеса на Кобел. Така Байерн се поздрави с трите точки и победа 2:1.

Дария Александрова
