Заради руски удари: Украинците пак са на тъмно

След като в петък, 17 октомври, в Украйна имаше почасовите прекъсвания на електрозахранването, в събота в Днепропетровска област бяха въведени аварийни прекъсвания на тока. Ограничения има и в други региони на страната. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram-канала на ДТЕК.

„Причината за въвеждането на ограничения са последиците от предишни руски удари по енергийната инфраструктура“, се казва в доклада на „Укренерго“.

Къде другаде няма ток?

Освен това, в 17:29 ч., „Укренерго“ също написа, че в определени региони на Украйна са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

По-специално, в Черниговска област, операторът на разпределителната система прилага почасови изключвания за битовите потребители. Такива прекъсвания има и в Сумска област.

Припомняме, че първата масирана атака срещу украинската енергетика беше направена от Русия на 10 октомври миналата година. ОЩЕ: "Русия е по-лоша от "Хамас"": Путин отбеляза годишнината от първата масирана атака срещу украинската енергетика с още от същото (ВИДЕО)