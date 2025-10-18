Гръцки анализ за "невзривените бомби на Балканите": Къде е България?

"В ЕС знаят, че Балканите са уязвими за дестабилизиращи интервенции отвън и преобладаващата атмосфера благоприятства тези интервенции. Под привидното спокойствие все още се крият националистически напрежения, които, ако се разпалят, биха могли лесно да съборят следвоенната гранична структура", се посочва в анализ на Ставрос Цимас, озаглавен "Войната в Украйна и политическият шах на Балканите", публикуван в гръцкото издание издание Kathimerini.

Невзривените бомби на Балканите: Къде е България?

В Босна и Херцеговина сръбският компонент на крехката държава е готов да се отдели. В Косово сърбите от севера чакат знак на Белград, за да обявят отделянето си, а албанците се въоръжават за евентуално сръбско нашествие, купувайки хиляди дронове и противотанкови ракети. Косово и Босна и Херцеговина са двете невзривени бомби на Балканите, които, ако бъдат запалени, биха могли да предизвикат ефект на доминото от сътресения, които няма да са безкръвни, докато етническото съперничество между Северна Македония и България е способно да предизвика опасни развития.

Но дори ако ситуацията на източния фланг на Европа не беше такава, каквато е днес, и страните от Западните Балкани бяха осъществили необходимите реформи – с изключение може би на Черна гора – те нямаше да преминат през вратата на ЕС, без първо да затворят запалимите и исторически етнически и гранични разногласия помежду си. А тази пречка е трудно да се премахне във времената, в които живеем.

Защо Фон дер Лайен посети Западните Балкани?

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен завърши в сряда годишната си обиколка на Западните Балкани на фона на бурните развития в Близкия изток и с поглед, насочен към Украйна, чиято война, ако продължи, лесно може да завлече европейския двор в дестабилизация.

Официално посещението на ръководителя на Европейската комисия в столиците на шестте страни кандидатки е било свързано с разговори по Плана за растеж на ЕС на стойност 6 милиарда евро, който има за цел да ускори реформите и да подготви страните от Западните Балкани за членство в ЕС.

Човек осъзнава, че е прекалено оптимистично Европа да обсъжда разширяването си в момент, когато заплахата от изток чука на вратата ѝ и всъщност се подготвя военно за евентуална руска атака срещу държавите членки до 2030 г., а тези в Брюксел не са наивни.

Годишните обиколки на председателя на ЕК и по-честите такива на други длъжностни лица в региона целят да поддържат визията за присъединяване жива в елитите и обществата на страните и да ги „стоплят" с пари, за да ограничат границите на влияние на другите геополитически играчи. С други думи, да им кажат, че не са забравени, но все още не е време да станат „съквартиранти".