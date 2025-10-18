Войната в Украйна:

Ключов за ядрената сигурност: Започна ремонт в АЕЦ "Запорожие" (СНИМКИ)

Започна ремонт на електропроводите в Запорожката атомна електроцентрала след 4-седмично прекъсване, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на генералния директор на МААЕ Рафаел  Гроси. Това се наложи, тъй като на 23 септември „Енергоатом“ съобщи за десетото прекъсване на електрозахранването в Запорожката атомна електроцентрала от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Единственият външен електропровод, свързващ централата с електропреносната мрежа на Украйна, беше спрял да работи.

В резултат на това атомната централа премина на аварийно захранване от дизелови генератори. Експерти предупредиха тогава, че подобна ситуация представлява заплаха от ядрена авария, тъй като е необходимо външно захранване за охлаждане на реакторите. 

МААЕ тогава потвърди, че след като ЗАЕЦ беше изключена от външни източници на енергия, ситуацията в съоръжението е критична по отношение на ядрената безопасност. ОЩЕ: МААЕ: Вече шест дни украинската АЕЦ "Запорожие" е без външно електроснабдяване

Ключовият ремонт

„Работата по ремонта на повредени електропроводи към централата започна след 4-седмично прекъсване, след като бяха установени местни зони за прекратяване на огъня, за да се позволи продължаването на работата“, каза Гроси.

Министерството на енергетиката на Украйна допълва, че това е 42-ият случай от началото на пълномащабното нахлуване, при който специалисти е трябвало да възстановят електрозахранването на централата след щети, причинени от руски атаки.

„Свързването на Запорожката АЕЦ към украинската електропреносна мрежа и осигуряването на стабилната ѝ работа от нашите специалисти е ключово условие за предотвратяване на всякакви инциденти или аварии в най-голямото ядрено съоръжение в Европа“, подчертаха от Министерството на енергетиката. 

Значението за ядрената безопасност в региона

Той отбеляза, че възстановяването на външното електрозахранване е от решаващо значение за ядрената безопасност и сигурност в региона. Той каза, че двете страни са работили конструктивно с МААЕ, за да гарантират изпълнението на сложния план за ремонт. ОЩЕ: След седмица без външно захранване: Ситуацията в най-голямата АЕЦ в Европа е критична (ВИДЕО)

