Великобритания планира задължителни дигитални лични карти

26 септември 2025, 06:21 часа 106 прочитания 0 коментара
Днес се очаква британският премиер Киър Стармър да обяви плановете си за задължителни дигитални лични карти за пълнолетни в цялото Обединено кралство, пише БНР. Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е убеден, че новият документ за самоличност щепомогне в борба с незаконната работа и за модернизиране на държавата, твърдятпредставители на правителството. Още: Издаването на лични карти поскъпва от 2025 г.

Каква ще е новата схема?

Практическите аспекти на схемата ще бъдат предмет на консултации, които ще разгледат и как тя да работи за тези, които нямат смартфон или паспорт. Опитът на предишното лейбъристко правителство да въведе лични карти в крайна сметка беше блокиран от коалицията между консерваторите и либералдемократите.

Но по-рано този месец Киър Стармър заяви в интервю, че според него дебатът по въпроса се е придвижил доста напред оттогава. Доклади предполагат, че правителството планира да използва нова схема за проверка на правото на хората да живеят и работят в Обединеното кралство, като индивидуалните документи за самоличност на хората се проверяват в централна база данни.

Тези проверки в момента се основават на физически документи, въпреки че начини за извършване на проверките онлайн за някои хора съществуват от 2022 г.

Планове за схема за дигитална самоличност не бяха включени в предизборната програма на лейбъристите миналата година, но през последните седмици министрите говорят с нарастващ ентусиазъм за идеята, тъй като са подложени на нарастващ натиск да се справят с незаконната миграция.

Антон Иванов
