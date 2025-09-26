Войната в Украйна:

26 септември 2025, 07:45 часа 77 прочитания 0 коментара
Сняг още днес: Проф. Рачев предупреди за сериозни валежи в началото на октомври

Крайно време е да застудее. Още днес може на връх Мусала да има дъжд и сняг. Тук-там ще прекапе дъжд. Месец септември си отива с 2.5 градуса по-високи температури от нормалното и ужасно сух. Повечето язовири са празни, на нула. Днес и утре не се очакват съществени валежи, но в неделя и понеделник ще вали по-сериозн. Започваме октомври със захлаждане и валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Тропичният циклон Габриел, който върви към Гибралтар, утре ще причини сериозни валежи в Португалия и в Испания, а в България валежите ще бъдат в неделя и в понеделник", уточни Рачев.

По думите на синоптика ще започнем месец октомври със захлаждане и с валежи, поне такава е средносрочната прогноза. "Особено в четвъртък максималните температури ще бъдат 13-14 градуса, ако успеят 15 градуса ще бъде добре. Минималните ще започнат да се понижават и ще слизат под 10 градуса", обясни той.

"Едно есенно време през първата седмица на октомври и първите му 10 дни. Засега по-хладно време, а от 7 и 8 октомври повече дъжд. Дано е така, защото дългосрочната прогноза не предвещава такова нещо, тъй като там има тотално разминаване между моделите, но ще е по-хладничко при всички положения", каза професорът.

Времето днес

За днес (26 септември) е обявен жълт код за силен вятър в областите Варна, Бургас и Добрич, както и в части от Хасково и Ямбол.

Облачността над страната ще е предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. В Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток. Минималните температури през днешния ден ще са между 10 и 15 градуса, максималните – между 18 и 23.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е по-висока от тази на въздуха – 22-23 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

В планините няма да е подходящо за туризъм – ще е облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра – около 7.

През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони, ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България - временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще са между 7 и 12 градуса, а максималните – между 16 и 21.

