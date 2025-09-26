Войната в Украйна:

Край с руския газ: Перспективите за България - от шансове за печалба до съд и загуби

Ще се спират поетапнно различни договори за доставка на руски газ, основно през "Турски поток". На първо място ще са по-краткосрочните договори. В краткосрочен план България може би ще стане напълно независима от руски газ. На хартия и сега не купуваме руски газ, но в енергийните среди се знае, че купуваме руски газ през суапови сделки с гръцки търговци с дългосрочни договори с "Газпром", но тези договори изтичат догодина. Това обясни енергийният експерт на Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

Печалба или загуба за България?

Владимиров посочи, че и на европейско ниво скоро предстои окончателно поемане на ангажимент за спиране на вноса на руски газ на Стария континент – пътна карта. Той е уверен, че спирането няма да повлияе на приходите от транзитни такси за България. Около 20 млрд. кубични метра руски газ минават годишно по инфраструктурата в нашия регион – но тя се разви много, има газови терминали, от които минава и ще минава транзит на различни видове газ, обясни експертът, който твърдо смята, че руското "синьо злато" ще бъде заменено. Според Владимиров, точно разработената сериозно инфраструктура ще помогне на България – руският газ ще бъде заменен с различни видове друг газ и тази конкуренция ще помогне да вдигнем транзитните такси.

Същевременно Владимиров смята, че за България цената на газа няма да се промени, защото и сега купуваме руски газ, но с премия т.е. по-скъпо. За страните, при които не е така, но купуват руски газ, ще има поскъпване 10-15%, добави той. Владимиров е уверен, че Унгария и Словакия не биха могли да ни осъдят заради спиране на транзита на руския газ през България. Ще заплашват най-вероятно, но няма да могат да се справят с общата позиция на ЕС и на Запада, смята енергийният експерт.

Възможност за допълнителна финансова изгода за България

България не може сама да наложи допълнителни мита за руския газ, трябва да е общоевропейско решение, предупреди Владимиров. Защо – защото ще е нарушение на европейските правила за конкуренцията. Целта е да се изравни средната цена на руския газ спрямо другите видове газ – сега "Газпром" подбива пазара, за да продава. С общоевропейско решение за по-високи мита за всички входни точки на внос на руски газ в Европа това може да бъде спряно, обясни Владимиров пред bTV, който определи случващото се като "алъш-вериш".

Турция и България могат да работят заедно и да заменят руския газ в Европа, уверен е Владимиров. Според него, турският президент Реджеп Ердоган ще се замисли сериозно и ще направи геополитически избор – дали да дразни Тръмп заради Русия и какво толкова всъщност може да спечели Турция от Русия, за да си заслужава да влошава отношенията си със САЩ. Ердоган се срещна снощи с Тръмп, а американският президент лично каза, че може да вдигне санкциите на САЩ срещу Турция заради закупуването на руски ПВО системи С-400, ако Турция спре да купува руски петрол и газ. След срещата Тръмп изрази увереност, че Ердоган ще спре да е проводник на руски газ и петрол както досега - Още: Тръмп: Ердоган може да прекрати войната, ако спре да купува петрол и газ от Русия (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
