Тормозът с дронове продължава: Летището на датския град Олборг отново бе затворено

Летището на датския град Олборг отново бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24. Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица.

Летището се е върнало към обичайния си работен режим, пише БТА.

ОЩЕ: Това е много сериозно: Рюте за дроновете над датските летища

Дронове над четири летища

Припомняме, че дронове прелетяха над четири датски летища в сряда срещу четвъртък през нощта, което е поредният случай на необяснима дейност на дронове, която предизвика опасения за сигурността в Северна Европа на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна.

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен определи инцидентите като "хибридна атака", тъй като всички прелитания са станали приблизително по едно и също време. Не е ясно кой стои зад инцидентите, но Лун Поулсен заяви, че зад "системните" прелитания изглежда стои "професионалист".

ОЩЕ: Поредна заплаха: Затвориха датско летище, има данни за дронове в района

Властите заявиха, че няма опасност за хората.

"Целта на прелитанията е да се всее страх и разделение", заяви датският министър на правосъдието Петер Хумелгор и добави, че страната ще потърси допълнителни начини за неутрализиране на дронове, включително предлагане на законодателство, което да позволи на собствениците на инфраструктура да ги свалят.