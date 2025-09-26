Ще ядоса ли Тръмп? Най-богатият човек в Индия купува руски петрол за десетки милиарди

Когато министърът на финансите на САЩ Скот Бесент излезе в ефир миналия месец и обяви, че "някои от най-богатите семейства в Индия" печелят от войната в Украйна, той не спомена имена. Но тук нямаше почти никакво съмнение за кого намеква: милиардера Мукеш Амбани.

Той е най-богатият човек в Азия, с нетно състояние, надхвърлящо 100 милиарда долара, а неговият конгломерат Reliance Industries засяга почти всяка част от индийския живот. Перлата в короната на империята на Амбани е подразделение, което рафинира суров петрол в горивни продукти, които задоволяват нарастващото енергийно търсене на Индия и се доставят по целия свят. През последните години Reliance купува голяма част от суровия си петрол от Русия на намалени цени, което е благодат за Амбани и спасителен пояс за Москва във време на нарастваща международна изолация.

Сега, когато Тръмп наказва Индия за закупуването на руски петрол и изисква от Делхи да диверсифицира енергийните си доставки, най-могъщият магнат на страната се оказва в центъра на дипломатическа криза. Още: ЕС даде на Тръмп да се разбере - няма да ни изнудваш за митата срещу Китай и Индия

Reliance е закупила петрол от Русия на стойност около 33 милиарда долара след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. - неотчетена досега сума, която представлява приблизително 8% от продажбите на суров петрол на Москва през този период, според вътрешни правителствени данни, получени от The Washington Post. "Това са 33 милиарда долара, които отиват за Кремъл. Вие финансирате война", каза Том Кийтинг, директор на Центъра за финанси и сигурност в Кралския институт за обединени служби, британски мозъчен тръст.

В изявление пред The ​​Post, Reliance Industries заяви, че "покупките на руски петрол не отразяват политическа позиция по отношение на конфликта", добавяйки, че покупките "винаги са били в пълно съответствие с международните разпоредби".

От ноември насам най-малко 17 петролни танкера, санкционирани от Европейския съюз или Великобритания заради връзки с руския енергиен сектор, са акостирали в пристанище, собственост на Reliance, в Сика, в западния щат Гуджарат, показват частни морски данни и информация за кораби от отворен код, прегледани от The Post.

"Санкциите на Обединеното кралство и ЕС нямат екстериториално приложение и изрично не се прилагат за субекти извън Обединеното кралство и извън ЕС. Поради тази причина Reliance може да приема такива плавателни съдове за доставка на петрол", заяви Reliance в изявлението си. Още: Защита от Русия или от САЩ? Ученията "Запад-2025" накараха Индия да избере

Данните показват, че през 2021 г., преди конфликта, Reliance е закупила руски петрол само на стойност 85 милиона долара. На следващата година, когато Русия анексира украински провинции и бомбардира големи градове, цифрата нарасна до 5,5 милиарда долара. Покупките на Reliance достигнаха пик през 2023 г., на стойност 11,7 милиарда долара, преди да спаднат до 9,8 милиарда долара през 2024 г. От 1 януари до 12 август тази година покупките на руски петрол на компанията достигнаха 6,2 милиарда долара, според изчисления на The Post, които бяха проверени от двама независими експерти.

Констатациите предлагат най-точната картина досега за ролята на Reliance в световната търговия с петрол на Москва, която помогна на президента Владимир Путин да устои на западните санкции и да поддържа натиска си срещу Украйна. Миналия месец Тръмп заяви, че покупките на индийски петрол „подхранват руската военна машина“ и удвои тарифната ставка на страната до 50 процента.

Индийското правителство посочва, че покупките му не са незаконни и отбелязва, че американски служители преди това са го насърчавали да купува руски суров петрол, за да стабилизира световните цени на енергията. Министерството на външните работи заяви, че тарифите на Тръмп са „несправедливи, неоправдани и неразумни“ и че покупките на руски петрол от страната са „базирани на пазарни фактори“. Що се отнася до Амбани - близък съюзник на индийския премиер Нарендра Моди - той до голяма степен мълчи, докато отношенията между САЩ и Индия се сринаха до най-ниската си точка от десетилетия. Още: Индия: Ще купуваме руски петрол въпреки митата на Тръмп. САЩ: Да видим колко дълго ще ни плащате

Основната пречка

Американски преговарящи бяха в Делхи, за да дадат тласък на застоялите търговски преговори, но руският петрол остава основна пречка. Тръмп заяви, че няма да одобри търговска сделка с Делхи, освен ако не намали покупките си. През последните седмици индийските преговарящи частно заявиха пред администрацията, че са готови да намалят доставките на петрол от Русия.

Нито Тръмп, нито неговите висши икономически служители, които поеха водещата роля в нападките срещу Индия, са отправили критики точно към Reliance. Въпреки това, според данни на компанията за проследяване на кораби Kpler, тя е най-големият купувач на руски петрол в Индия. През декември компанията подписа 10-годишен договор с Роснефт, санкционираната руска държавна петролна компания, който осигурява на Reliance 500 000 барела суров петрол на ден.

Освен ако западните държави не разширят програмите си за санкции, за да направят подобни покупки незаконни, „няма причина да се променя каквото и да било“, каза Бенджамин Хилгенсток, ръководител на макроикономическите изследвания и стратегии в Института KSE към Киевското училище по икономика. „Доходоносният бизнес може да продължи.“

В рафинерийския комплекс Джамнагар по пътя от пристанището в Сика, Reliance преобразува суровия петрол в дизел и бензин, които захранват Индия и се изнасят за Европа и други части на света. Евтиният руски суров петрол се превръща във все по-важна част от дейността му. Още: Индия ще прави първия си самолетоносач с ядрено задвижване

В края на 2022 г., в отговор на войната на Путин в Украйна, Г-7 и Европейският съюз въведоха ценови таван от 60 долара за барел на руския суров петрол, което позволи на стоката да продължи да се движи, но ограничи печалбите на Москва. Индия беше насърчена от западните съюзници да се възползва от по-ниските цени и да помогне за предотвратяване на сътресения на световния петролен пазар.

Според Kpler, приблизително половината от вноса на суров петрол на Reliance до август тази година е дошъл от Русия. А маржовете са увеличили печалбите. От 2022 г. насам Reliance е спечелила допълнителни 6 милиарда долара благодарение на намалените цени на руския суров петрол, съобщи наскоро Financial Times.

„Увеличените покупки на руски суров петрол от Индия след 2022 г. ... помогнаха за стабилизиране на световните петролни пазари и предотвратяване на сътресения в доставките“, заяви Reliance в изявлението си за The Post. „Твърденията за спекулации са неоснователни и недоказани.“

17-те танкера, санкционирани заради връзки с Русия, са направили 29 пътувания до пристанището Сика от ноември насам, според данни, прегледани от The Post и потвърдени от независим експерт. Танкерите са плавали под флагове на държави, включително Коморските острови, Гвинея-Бисау и Сиера Леоне - „флагове на удобство“, които са често срещани сред стареещите петролни танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции върху руския петрол. Всеки от тях обаче е носил уникален код за регистрация на кораба - наречен IMO номер - който е позволил на The Post да ги идентифицира. Още: Мъск срещу богат индиец: Милиардери се борят за сателитния интернет на Индия

Като индийска компания, Reliance не е правно обвързана с международни санкции срещу въпросните кораби, каза Хилгенсток, но разрешаването им да акостират показва, че „не се страхува особено от действия за прилагане на закона“.

Това също така подчертава недостатъците на режима на санкции срещу енергийния сектор на Москва, каза той, „защото тези мерки не са ограничили способността на участници като Reliance да купуват руски петрол“.

Докато богатството му достига нови висоти, Амбани се опитва да си пробие път в политическата орбита на Тръмп. Той присъства на тържествата по случай встъпването в длъжност на президента през януари. Двамата се ръкуваха и размениха думи на държавна вечеря, организирана от Катар през май. Дъщерята на Тръмп, Иванка, и съпругът ѝ Джаред бяха гости на пищната сватба на Амбани за най-малкия му син миналата година. Звеното за недвижими имоти на Reliance е платило 10 милиона долара за лицензиране на името Тръмп в Мумбай.

Анализатори казват, че напрежението между Тръмп и Моди, съсредоточено върху руския петрол, е причината Амбани да се окаже в неудобно положение.

Индийските компании „сключиха сделка с руските рафинерии веднага след инвазията и се държат като бандити“, заяви на 15 септември Питър Наваро, главният икономически архитект на Тръмп. Наваро, който се очерта като най-силния критик на Индия във Вашингтон, обяви войната на Русия с Украйна като „войната на Моди“ и обвини Делхи, че е „пералня на пари за Кремъл“.

В очевиден опит да охлади напрежението, Тръмп се обади на Моди за 75-ия му рожден ден и благодари на лидера за „подкрепата му за прекратяване на войната между Русия и Украйна“, според публикация в Truth Social.

Амбани не се намесваше в схватката. Но през август, по време на годишната среща на Reliance, той сякаш посочи нарастващото напрежение. „Няма заместител на икономическата сила. Този урок се подсилва от последните геополитически развития“, каза той. „Индия трябва да придобие по-голяма икономическа сила и да го направи с чувство за неотложност“, добави Амбани, повтаряйки неотдавнашните призиви на Моди Индия да бъде по-самостоятелна.

Куш Амин, правен специалист в антикорупционната организация Transparency International, заяви, че е невъзможно да се отделят бизнес амбициите на Амбани от целите на индийското правителство. „Те са неразривно свързани“, каза Амин.

В изявлението си пред The ​​Post Reliance Амин заяви, че „най-важният ѝ ангажимент е да бъде съобразена с политиката на индийското правителство за насърчаване на енергийната сигурност на Индия чрез достъпни и надеждни енергийни доставки от множество източници“.

Според Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA), Русия е изнесла суров петрол на стойност приблизително 410 милиарда долара след нахлуването в Украйна. Въпреки че Китай остава най-големият клиент на Москва, Индия е водещият купувач на руски суров петрол, превозван по море от 2023 г. насам.

Стратегията на Тръмп за намаляване на зависимостта на Индия от руския петрол може да се провали, казват експерти. Всеобхватните тарифи са „тъп“ инструмент, каза Амин, който вероятно ще навреди както на американската, така и на индийската икономика. По-целенасочен подход, включващ вторични санкции срещу Reliance или нейната рафинерия в Джамнагар, би могъл да бъде по-ефективен, казват експерти по санкции.

Автор: Праншу Вермаи Хадиджа Шарифе за Washington Post

Превод: Ганчо Каменарски