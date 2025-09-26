Колко са медицинските сестри у нас? Горчилката остава заради трудностите и липсата на високи заплати

През 2024 г. общият брой на медицинските сестри у нас е 21 984, което е с 15% по-малко от 2015 г. За Европейския съюз, ако направим сравнение за 2024 г. в България има 341 медицински специалисти, като средно за страните в ЕС са 786 - почти два пъти по-малко. Това заяви пред БНТ Миглена Сиракова, председател на националния професионалнен комитет на медицинските сестри. Още: Медици: Половината от младите лекари заминават в чужбина

Професията е отговорна, трудна и недостатъчно заплатена

Тя обясни, че много харесва професията си и подкрепя непрекъснатото усъвършенстване заради навлизането на новите технологии.

Още: Д-р Брънзалов: Подкрепяме младите лекари, но да не стане така ученикът да взима повече от учителя си

Сиракова добави, че има обявен пример, който е безплатен за медицинските сестри. Това е една от стъпките, с които да се преодолее дефицитът и липсата на медицинските сестри. Увеличава се приемът, но не всички, които са приети завършват и не всички, които завършват, се включват в здравната система, за да упражняват професията. Професията е отговорна, трудна и недостатъчно заплатена, посочи Миглена Сиракова.

Тя отбеляза още, че за първа година документ като стандарт по здравни грижи, е предложен от Министерство на здравеопазването на обществено обсъждане. "Идеята на стандарта е да има ясни правила за грижа спрямо пациентите. Едно от нещата, които са разписани в стандарта са минимални изисквания за съответните специалности. Освен това са описани 4 степени на зависимост на пациентите от чужда помощ и от нашата грижа в случая", коментира Сиракова. Идеята на стандарта е още тези 4 степени да се вземат предвид тогава, когато се определя броят на медицинските специалисти, които ще обслужват пациентите.

Юлия Джоева, старши медиицнска сестра, добави, че медицината дава много на пациента и на човека, но и взима много. "Работата на медицинските сестри няма да бъде заместена от изкуствения интелект. Невъзможно е", коментира Джоева. Тя добави, че всеки един болен човек има нужда от грижа. Сестринска работа има много и във времето се налага на пациентите да изчакат. Не стигат кадри, посочи Джоева.

Още: "Ако не ни чуят, денят X наближава и спираме работа": Медицинските сестри заплашиха правителството