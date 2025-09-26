След гавра и насилие над съученичка: Директор иска тежки наказания

Ще изчакаме да мине проверката на компетентните органи и след това педагогическия съвет ще вземе решение как да накаже ученичките, които са упражнили насилие над друго дете. Това каза директорът на столичното 4-о основно училище в столичния квартал "Дружба" Таня Груева в ефира на Нова телевизия. Наказанията, които ги грозят, са предупреждение за изключване или изключване. Другият вариант е да бъдат преместени в други паралелки. „Не може да си затворим очите“, каза тя.

Случаят е брутален - няколко момичета, едно от които е "водещо", унижават своя връстничка. Видимата възраст на децата е близко до тийнейджърската. На видеокадрите, които не публикуваме, има дърпане на коса и заплахи към жертвата да целува крака, за да не бъде пребита.

Попитана тя кое наказание би подкрепила, Груева отговори, че не приема никаква форма на насилие. „Смятам, че когато сме стигнали до такива крайности, училището е мястото, което трябва да покаже, че е станало нещо нередно. По-скоро съм за по-тежка мярка, за да се изкоренят тези деяния“, каза тя.

Относно реакцията на родителите на ученичките, оказали физическо и вербално насилие над своя съученичка, тя обясни, че и те са били шокирани и изумени от злодеянието им. „Попитаха ги как те биха се чувствали, ако са на мястото на това момиче“, каза директорката.

Директорът обяви, че училището чества своя 50-годишен юбилей. "Красивият празник е помрачен от тази безумна постъпка. Длъжни сме да предприемем мерки", категорична бе тя и добави, че тържество ще има - на 6 октомври в зала 1 на НДК.

Припомняме, че вчера се появи нов клин с насилие и унижение между ученици. Видеото предизвика широко обществено недоволство. На кадрите се вижда как тийнеджърки карат тяхна връстничка да целува обувката на едно от момичетата, след което я заплашват с побой. Унижаваното момиче е заплашено, че ако не се съгласи да си свали част от дрехите, ще последва нова агресия.