СЕМ сезира НАП заради "Ергенът: Любов в рая": Хазарт, расизъм и сексуални намеци

Съветът за електронни медии (СЕМ) е сезирал Националната агенция за приходите (НАП) заради предаването по bTV "Ергенът: Любов в рая". Това стана ясно по време на заседанието на Регулатора на 25 септември, на което бяха оповестени данните от фокусираното наблюдение на въпросното предаване. След наблюдението става ясно, че СЕМ е открил нарушения на Закона за радиото и телевизията.

Мониторингът е бил за периода от 1 до 18 септември включително, като наблюдението е продължило и след това. В СЕМ са постъпили 70 писма от възмутени зрители. Част от тях сигнализират за реклама на хазартен оператор и именно това е причината Регулаторът да сезира НАП. Припомняме, че в България официално действа забрана на реклама на хазарт в медиите, която обаче повсеместно не се спазва.

Снимка: Ергенът: Любов в рая/Facebook

Освен реклама на хазарт, от СЕМ са засекли и расизъм в "Ергенът: Любов в рая". "В един от епизодите се наблюдават коментари с елементи на расистко съдържание, а търговският доставчик заглушава с технически средства част от коментарите с ксенофобско съдържание относно расовата принадлежност на участничка, се посочва в доклада.", се казва в доклада на СЕМ.

"Няколко сцени събират крайно негативни оценки от зрителите, които са писали на СЕМ - съдържание с очевидно сексуален подтекст е констатирано в разпространения на 15 септември епизод на "Ергенът: Любов в рая", като участниците, които са само по бански костюм и се разпределят по двойки, участват на плажа в провокативна игра с изстискване на мокри гъби без помощта на ръце, само с притискане на телата с движение, които могат да бъдат определени като наподобяващи полов акт", отбеляза Зорница Гюрова от дирекция "Мониторинг и анализи" на СЕМ.

Снимка: Ергенът: Любов в рая/Facebook

Експертната оценка на съдържанието е, че начинът, по който са заснети и разпространени в ефира на bTV сцените, имитиращи различни сексуални пози, накърнява добрите нрави по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, каза тя. (Чл. 10: "При осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи: ал. 1 - гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение).

Предаването действа деморализиращо

Според Пролет Велкова досега не е имало толкова сигнали по отношение на съдържание. По думите ѝ този формат пропагандира безпросветие, лош вкус, фалшиви ценности, порочни модели на поведение. "Това мисля, че действа деморализиращо, както на самата медия, която го излъчва и разпространява, но най-вече и на самата аудитория", каза тя, цитирана от БТА.

Снимка: bTV

Според Къдринка Къдринова този тип предавания, в които се залага на низките човешки страсти и се търси някакъв ефект върху публика, която е податлива на такива влияния, е крайно деструктивно за цялото ни общество. Самият факт, че много хора са реагирали и продължават да реагират, ясно показва, че нашето общество все пак има и критерии, които не приемат подобен подход и подобни предавания. "Трябва да сме много внимателни и стриктни в подхода към този тип предавания, които не знам доколко отговарят точно на обществения интерес. Напротив, подхранват доста негативни тенденции в обществото и по-скоро противоречат на обществения интерес", каза тя.

Габриела Наплатанова уточни, че е право на доставчиците на медийни услуги да подбират форматите, които продуцират и излъчват. "Този формат е по-различен от досегашните сезони на "Ергенът" и очевидно е предназначен за аудитория, която е по-възрастна. Това е причината да бъде програмно позициониран след 22:00 часа. Може да се каже, че са взети мерки по отношение на линейното съдържание ефирното разпространение да бъде виждано от по-малко деца. Но, както е известно, тези комуникационни ситуации на остър конфликт или пиперливи реплики, които се разменят, по-късно се възпроизвеждат в социалните мрежи като Facebook, Instagram и TikTok и стават предмет на обсъждане, коментари и ангажиране от страна на младата аудитория. Така че трябва да мислим за това какви послания отправяме към младата аудитория, как я печелим, дали с такъв тип съдържание трябва да я привличаме или може да се инвестира в по-качествена, да речем документалистика или друг тип забавни предавания", коментира Наплатанова.

