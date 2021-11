Великобритания потвърди изпращането на военен персонал на границата Полша-Беларус

По-рано министърът на националната отбрана на Полша Мариуш Блашчак също заяви, че британски войници ще им помогнат да укрепят оградата по границата.

„Малка група британски войски (...) беше изпратена да проучи каква инженерна подкрепа можем да предоставим за разрешаване на ситуацията на границата с Беларус“, се казва в изявление на британското министерство на отбраната.

🇬🇧 and 🇵🇱 have a long history of friendship and are @NATO allies.



A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.