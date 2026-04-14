Вероятно ги тестват на живи хора: Разкрития за руските химически и биологични оръжия и кой ги прави

Хиляди хора работят в руските институти, които се занимават с разработка на биологични и хиически оръжия, твърди руското опозиционно издание "Проект". Според него, те може би тестват оръжията си върху живи хора. "Проект" е издание, основано през 2018 г. от журналиста Роман Баданин - то приема името "Агентство", след като през юли 2021 г. руската прокуратура обяви "Проект" за "нежелана организация", което забрани дейността му в Русия под заплаха от наказателно преследване. Това беше първият такъв случай в Руската федерация, но впоследствие "Агентство" върна някои от разработките си под името на "Проект".

Сега изданието публикува ново разследване, посветено на руските разузнавателни служби и пряко замесените лица в работата им в областта на химическите и биологични оръжия. Пет организации, в които работят приблизително 3500 души, са свързани с опитите за убийство на семейство Скрипал през 2018 г. и Алексей Навални само през 2020 г., уточни руската медия.

Флагманът на руските химически оръжия

Руските разследващи журналисти посочват научния център "Сигнал", създаден през 2010 г. по заповед на руския диктатор Владимир Путин, като ключов. В различните му отдели работят 500 души. Ръководител е Артур Жиров. Ръководният екип на центъра включва специалист по инхибитори на холинестеразата и методи за откриване на токсични вещества, специалист по най-опасните вируси като Ебола и биологични оръжия, специалист по екстремна и авиационна медицина и заместник-директор по сигурността. Центърът е способен да синтезира токсични вещества и отрови, да ги тества като възможности да се ползват за оръжия и то минимум върху животни.

И още - "според токсиколог, интервюиран от "Проект", структурата на персонала на отдела предполага, че теоретично той би могъл дори да тества токсични вещества върху хора или да наблюдава жертви на отравяне, докато разработва защитни мерки", пишат авторите на разследването.

Първи изследователски отдел на "Сигнал" е специализиран в аналитична химия и разработва различни методи за високоточно откриване на химични вещества. Отделът се ръководи от Виктор Таранченко, бивш служител на 27-ми научен център на руското военно министерство. Той се е срещал със Сергей Чепур, главен консултант по отровни вещества от Санктпетербургския институт по военна медицина, в навечерието на отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал. Служителите на отдела имат опит в работата с "Новичок", мощни природни отрови като тетродотоксин и рицин, както и забранени дразнители (задушливи газове).

Други три изследователски отдела на "Сигнал" се занимават с тестване на отрови върху животни (предимно върху плъхове), нанотехнологии (експерти подозират, че Навални е бил отровен през 2020 г. с помощта на нанокапсулиране), молекулярна генетика и генна терапия, биологични токсини и разработване на лекарства и системи за инжектиране.

"Проект" твърди още, че "Сигнал" е пряко ръководен от служители на ФСБ, а професори от Московския държавен университет и Руската академия на науките подпомагат служителите на центъра в работата им. Освен това, освен "Сигнал", е известна дейността на поне четири подобни по функционалност и ресурси структури, които също са под егидата или на разузнавателните служби, или на руското военно министерство, подчертават авторите.

Сред другите структури са Руският държавен изследователски институт по органична химия и технологии (ГосНИИОХТ) в Москва с клон в Шихани, Саратовска област и Руският държавен изследователски и изпитвателен институт по военна медицина на Министерството на отбраната (ГНИИИ ВМ МО) в Санкт Петербург - научете ОЩЕ в оригиналния материал.

