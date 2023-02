ВИДЕО: Липса на мозък при руснаците в Украйна - крещящи примери

Първият видеоклип, който предлагаме на Вашето внимание, е как руски военен конвой минава на червен светофар в Луганска област. Логично, това води до катастрофа, повреди по единия камион и съответно спиране и забавяне на целия конвой в изпълнението на задачата му:

Вторият видеоклип показва как руски войник се опитва да изхвърли от окопа си пусната бомба от украински дрон. Какво се случва, е ясно – изходът не е като по филмите от Холивуд. Всъщност, може би руската пропаганда, ако обясни случилото се, ще използва точно това – промиха му мозъка на момчето, та беше убит:

За финал – руската армия се похвали, че в Украйна е докаран зенитно-ракетен комплекс (ЗРК) "Тор", арктическа версия. Той е с радарна система, за да може да се отбранява срещу ракетно-въздушни атаки от вражеска страна. Руският пропаганден канал "Звезда" дори излъчи специален филм за това достижение на руския военно-промишлен комплекс и как отива в Украйна. Е, ЗРК "Тор" приключи набързо удивителното си пътешествие, след като се срещна с украински дрон, който му видя сметката. Дали управляващият го:

The Russians brought the Arctic version of the Tor M2DT air defense system to the front, filmed a video and showed it on Zvezda TV. And then a Ukrainian drone found it, and the 406th artillery brigade destroyed it. https://t.co/4SIIo8eoTc pic.twitter.com/qcwahhh9SQ