ВИДЕО: От върха на Биг Бен протестиращ развя палестинското знаме в Лондон

Мъж се изкачи почти до средата на емблематичната кула Биг Бен в Уестминстърския дворец, развя палестинско знаме и започна да крещи "Свободна Палестина". Говорител на градската полиция заяви, че са били известени "за инцидент в кулата Елизабет (Биг Бен) в 7:24 ч. сутринта, предават световните агенции.

"Полицейски служители работят, за да доведат нещата до безопасна развръзка. Те са подпомагани от лондонската пожарна команда и екипи на спешна помощ", добави говорителят.

Видео в социалните мрежи показва бос мъж, стъпил на перваза на Биг Бен, държащ палестинско знаме. Вижда се как пожарна кола издига на платформа трима пожарникари, които опитват да достигнат човека и да го приберат. Жена от екипа му казва: "Колко време смятате, че ще останете тук. Вашето послание бе да кажете "Свободна Палестина" и го направихте".

Police were called to the Palace of Westminster after a man appearing to hold a Palestinian flag was seen climbing up the tower which houses Big Ben. Read more: https://t.co/Ka0KLbEXCF pic.twitter.com/zy1FPaxGcl

Почти през целия си престой на кулата протестиращият е споделял видеоклипове в "Инстаграм" от своята гледна точка.

Една от най-оживените улици в Лондон - "Бридж стрийт", която е северния край на Уестминстърския мост, е затворена, за да може службите за спешна помощ да се справят с инцидента. На място са екипи от противопожарните станции в Ламбет, Челси, Сохо и Айлингтън. Девет автомобила на пожарната са на улицата, а тълпи хора се събират да гледат случващото се.

Протестът в Уестминстър дойде само часове, след като активисти от групата Palestine Action обяви, че е изписала с огромни букви "Газа не се продава" върху голф игрището "Търнбери" в Шотландия, собственост на американския президент Доналд Тръмп. В "Туитър" активистите споделиха клип от извършеното, и написаха: "Докато Тръмп се опитва да третира Газа като своя собственост, трябва да знае, че неговата собственост е достижима.“

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi