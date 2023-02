ВИДЕО: Отбраната на Бахмут - и журналисти на "Билд" изпитаха ужаса на гърба си

В Северодонецк и Лисичанск украинците използваха всички открили се възможности, за да нанесат колкото могат по-сериозни загуби на настъпващите руски части. Впоследствие това беше използвано при светкавичната украинска контраофанзива в Харковска област, с която бяха върнати Лиман и Изюм.

Сега видеа от отбраната на Бахмут постоянно излизат в социалните мрежи. За да придобиете за какво става въпрос, Actualno.com публикува няколко подбрани видеоклипа, единият от които е с чувствително съдържание.

204th Separate Territorial Defense Battalion. Bakhmut and surroundings. 2/2 pic.twitter.com/pIcTI1QFV2

Че за никой не е безопасно в Бахмут се увериха и журналисти от германския таблоид "Билд". Те бяха принудени да се спасяват с бягство след руски минометен огън:

German journalists from Bild came under mortar fire. pic.twitter.com/uhG0GRw1Ib