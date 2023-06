ВИДЕО: Пораженията по обстреляния Чонгарски мост в Крим

Изглежда, че щетите обаче не са причинени от британските ракети Storm Shadow, с които украинската армия вече разполага. Подобна информация разпространи по-рано Владимир Салдо - назначеният от Москва управител на окупираната част от Херсонска област.

Close up footage. This doesn't look like Storm Shadow to me, as claimed by Russian channels. pic.twitter.com/hkgiYUqWrz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2023

Руските медии под контрола на Кремъл даже показаха отломка на моста, за която твърдят, че е от Storm Shadow.

#Russian media showed the wreckage of a Storm Shadow missile, which, according to them, hit the #Chongarsky bridge pic.twitter.com/K2KQuXvkCu — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023

Вижда се една голяма дупка и още щети по пътната настилка. Движението е било спряно. Според руските окупационни власти няма жертви.

Strong Stremousov on the Antonivskyi-bridge vibes here. I guess we are in for some more taps on that bridge soon. pic.twitter.com/ITLki30EFL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2023

