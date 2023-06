ВИДЕО: Русия се хвали с унищожен "Леопард", който прилича на комбайн

Може би в опит да го опровергае, руското военно министерство публикува видеокадри, за които твърди, че показват унищожаването на "Леопард". Сами можете да прецените какво всъщност е унищожено - танк или селскостопанска техника от сорта на комбайн, трактор или редосеялка:

Руски командир: Хвърлиха срещу нас първите танкове "Леопард"

Russia's MoD releases this footage claiming to show them destroying a Leopard tank. pic.twitter.com/oWrOr8R52T