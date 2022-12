ВИДЕО: Страшните абсурди на войната в Украйна, които се превръщат в нормалност

Само допреди 10 месеца едва ли е имало нормални хора, които да не се ужасяват от последствията на която и да е война. Но човешкото съзнание е така устроено, че когато на човек нещо не го засяга директно, той бързо почва да привиква. И още по-лошо - дори когато му се случва директно, съзнанието почва да се нагажда.

Дотук режимът на руския диктатор Владимир Путин организира 9 мащабни ракетни удара, някои от които със сериозни подкрепления с дронове, срещу Украйна. По-точно - срещу критична гражданска инфраструктура, най-вече енергийна. В условията на зима т.е. много ниски температури, това буквално обрича цивилните на страдания.

This is how the energy facilities of #Ukraine look after the Russian missile attacks.



Video: Radio Liberty pic.twitter.com/PrNVLFyNFk — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

Пропагандата в Русия обаче е стигнала до такива висоти, че емпатията отдавна отстъпва като обществено поведение. Във Воронеж например направиха коледно-новогодишна украса под формата на руски танк, който стреля - фойерверки. Това се случва на фона на обзори и дискусии в руските военни телеграм канали коя част от ел. инфраструктурата на Украйна следва да бъде поразена при следващата атака и защо - например, в "Рибар" пише, че трябва да бъде ударен ТЕЦ Змиевски, който е основна структура за доставяне на ток на Харков.

🤡 In #Voronezh, local residents made a symbol of Rashism out of snow



Why in #Russia, the war turned from grief and mourning into fun? pic.twitter.com/gRWM0TKecy — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

А че промивката на остатъка от мозък в Русия се изпълнява все така ударно от режима на Путин може да се увери всеки в следващото видео:

🤡 Russians talk about people outside Russia



This is a great example of the severe consequences in the form of brain destruction after constantly watching the Russian propaganda programs of Solovyov and Skabaeva. pic.twitter.com/ZWHe0bDTND — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

ОЩЕ: Коледа в Русия, Коледа в Украйна - с БТР, изстрелващ фойерверки танк и динамо за ток (ВИДЕО)

На този фон в Украйна ясно показват, че няма да се предадат. На гарата в Киев, електричеството за играчките на коледната елха в Украйна се осигурява с помощта на динамо - човек върти велоергометър и така захранването е факт:

This is what the #Christmas tree looks like at the #Kyiv railway station. The lighting is powered by an exercise bike. pic.twitter.com/mNUqb7vuM5 — NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2022

Отделно, в Русия също продължават да избухват големи пожари - поредният е във фабрика за конфекция във Владивосток. Дали това е защото украинците намират начин да отговорят на разрушителните руски обстрели, дали е защото много руски мъже са на фронта и има съпротива или по други причини, никой не може да каже със сигурност:

A warehouse of a confectionery factory is on fire in #Vladivostok.



The fire area is 2000 sq.m. pic.twitter.com/0nE2Y3Qy7P — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

Остава въпросът за самите руснаци - хубаво ли им е всъщност, след като в социалните мрежи има вече достатъчно видеа като това, в което на роднини на загинали в Украйна руски войници им се носят съобщения за смъртта на синовете, братята и бащите им. "Отгледали сте син за пример - поздравления и ми е нужен подписът Ви ...". А съгласно украинските данни, на фронта в Украйна вече са загинали над 98 000 руски войници, като в това число не се включват ранени, инвалидизирани, изчезнали по време на бой:

Междувременно на фронта битките продължават да са все така жестоки, като темпото се вдига при Сватово, Луганска област, където украинците оказват натиск. При Бахмут обаче руснаците, водени от ЧВК Вагнер, са тези, които атакуват с цел да превземат града - основната атака идва от юг. Украинският генерален щаб съобщава в сутрешната си сводка за спечелени битки при самия Бахмут и Опитно, което е на 4 километра на югоизток от града, както и при Клещеевка - по-далечна позиция, на 20-тина километра на юг-югоизток от Бахмут. Украинците вече са готови и за улични боеве - руски телеграм канали показват видео с окоп, за който се твърди, че е в центъра на града.

Journalist Yuri Butusov published a drone video from #Bakhmut



"Russians are constantly attacking. The enemy is destroying civilian infrastructure with artillery and mortars and trying to start street battles," Butusov reports. pic.twitter.com/LfuI4wibK0 — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

Колко свирепи са боевете показват геолокализирани видеокадри, заснети при завод за пластмаса между Соледар и Бахмут, в т.нар. община Бахмут. На видеото се вижда украински обстрел срещу руски позиции:

@GeoConfirmed 48.6702, 38.0999

Shells can be seen hitting the WSW facades, so presumably it is Ukrainians hitting Russian positions. This is immediately west of the plaster factory, between Soledar and Bakmuts'ke.



Source: https://t.co/3hmIuWA9Bg pic.twitter.com/si881r1Uq9 — Jon Hallin (@JonHallin) December 17, 2022

ОЩЕ: Другари, какво да правим: Путин поиска предложения от командирите си как да продължи войната