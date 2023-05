ВИДЕО: Трагично-смешна бомбардировка срещу "руските доброволци" в Белгород

На видеото се вижда как двойка руски изтребители-бомбардировачи Су-34 атакуват ГКПП Грайоворон – там, откъдето Руският доброволчески корпус и Легин "Свободна Русия" влязоха в Белгородска област. Самолетите явно опитват да бомбардират обекта, само че прицелът им е отчайващ:

🎥A pair of low flying Russian Su-34 jets attempted to bomb the Grayvoron border crossing in #Belgorod Oblast on May 22, but missed. pic.twitter.com/y9FZn1pDAS

Междувременно, руски футболни хулигани публикуваха видео, с което окуражават жителите на Белгородска област да се присъединят към "руските доброволци". Те говорят как това е "последен шанс" и че ако Русия победи в Украйна, това ще легитимира "този престъпен режим". А кои са лицата на т.нар. "руски доброволци", научете в долната активна препратка:

Russian football ultras recorded an appeal to the inhabitants of the Belgorod region to join the Russian Volunteer Corps while showing the Freedom of Russia Legion flag and speaking out against the Russian government. pic.twitter.com/8TbOCO7C3g