Каква ще е съдбата на о-в Св. Св. Кирик и Юлита: Министерството на културата разяснява

От Министерството на културата (МК) дадоха обяснения какъв е статутът и какво ще бъде развитието на о-в Св. Св. Кирик и Юлита. Поводът е онлайн петицията за незабавното връщане на острова във владение на МК, след като през януари с решение на Министерски съвет управлението на част от имота бе прехвърлено към Министерството на транспорта и съобщенията, чиято задача на хартия е да се погрижи за пристанищната дейност на острова. За целта имотът се разделя на две части, като тази, която остава за създаването на бъдещия център за култура, изкуство, наука и образование, дори няма достъп до път и пристанище.

В обясненията на Министерството на културата се посочва, че островът е публична държавна собственост от 2012 г. и оттогава се е управлявал от МК, тъй като е "един от най-важните археологически и исторически обекти в страната, от първостепенно значение за наследството на Черно море като зона на културен обмен". Оттам припомнят, че още през 2011 г. е изработен проект за бъдещото развитие на Св. Св. Кирик и Юлита като център за култура, изкуство, наука и образование, но едва в края на 2025 г. е започнат ремонт на главната сграда на острова.

От МК казват, че бъдещият музей ще се управлява от Центъра за подводна археология (ЦПА), който през януари 2026 г. придоби статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

Позицията на ЦПА

Прехвърлянето на пристанищната зона на острова към Министерството на транспорта - държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е направено "с оглед обезпечаването на туристическата дейност на острова и в целия район", казват от МК. Оттам твърдят, че решението е получило положително становище и от ЦПА, което е любопитен момент, тъй като сред авторите на петицията за анулирането на въпросното решение е директорът на ЦПА - д-р Найден Прахов.

В обясненията на Министерството на културата се казва още, че предстои "възлагането за изработване на нов подробен устройствен план за регулация, който да включва цялостна концепция и комуникационно решение, градоустройствено решение, съобразено с основните културни функции на острова – музейни и изследователски, вкл. и с функциониращ туристически терминал", като се уточнява, че ще бъде осигурен пълен и непрекъснат публичен достъп до музейния комплекс и по суша, и по вода.

Остават все пак големите въпросителни защо подобни сериозни промени и решения се взимат в последните дни на правителството в оставка и кой ще носи отговорност за тези решения, след като властта се смени в близките месеци.