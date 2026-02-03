Спорт:

Тръмп отново отрича за острова и приятелство с Епстийн (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 06:52 часа 325 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че не е бил приятел с починалия сексуален престъпник Джефри Епстийн и никога не е посещавал острова му. „Не само че не съм бил приятел с Джефри Епстийн, но според информация, току-що публикувана от Министерството на правосъдието, Епстийн и един отвратителен, лъжлив „писател“ на име Майкъл Волф са се заговорили да навредят на мен и/или на моето президентство", добави Тръмп. Още: Принцесата имала връзки с Епстийн, синът й заплашен от 10 г. затвор: Тежки времена за норвежкия кралски двор

"Толкова за надеждите на радикалната левица – някои от които възнамерявам да съдя. И за разлика от мнозина, които обичат да „говорят“ глупости, никога не съм бил на заразения остров на Епстийн, докато почти всички тези корумпирани демократи и техните спонсори бяха", каза още американксият президент. 

Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания пред Камарата на представителите на САЩ за воденото от нея разследване, свързано с починалия сексуален престъпник Джефри Епстийн. Това заяви говорител на бившия президент, предотвратявайки потенциално гласуване за задържане на двойката за неуважение към съда, припомни АФП.

Първоначално Бил и Хилари Клинтън отказаха да се явят пред законодателите, разследващи как властите са се справили с по-ранни разследвания на опозорения финансист, който е имал връзки и кореспонденция с бизнес и политическата елита на света.

"Бившият президент и бившият държавен секретар ще бъдат там. Те очакват с нетърпение да създадат прецедент, който да важи за всички", заяви Ангел Урена в X. Аферата "Епстийн" продължава да хвърля дълга сянка върху Вашингтон, замесвайки някои от най-известните имена в американската политика и подчертавайки острите партийни битки, които са оформили скандала.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
