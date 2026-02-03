"Тялото ми крещи от салоните на ужасите": Адвокат коментира камерите и кой регулира козметичните салони

Нови записи на клиенти на козметично студио в Бургас, появили се в порносайтове. Камери са заснели козметични процедури на клиенти без дрехи. Има версия, че камерите са били хакнати - тя е на студиото. "Камерите са били поставени с позволението на собствениците на козметичното студио", твърдят клиенти на козметичното студио пред БНТ. Още: Втори козметичен салон в Бургас качвал кадри на клиенти в порнографски сайт

Жена, чието видео е качено в порносайт, пожела да не покаже лицето си в ефира на БНТ, а само заяви: "Ужасно много съм огорчена, накърнена и обидена. Със семейството ми се притесняваме и плачем. Тялото ми крещи "Ужас" от въпросния козметичен салон, на който съм дала доверието си". Семейството на потърпевшото момиче настоява студиото да бъде наказано.

Случаят е втори публично известен, с второ козметично студио.

Адвокат обясни по какъв начин се събира информацията

Адвокатът по медицинско право Мария Петрова обясни в студиото на сутрешния блок на БНТ, че събирането на чувствителна информация или налична информация не може да бъде самоцел. Винаги човек трябва да знае какви са рамките на данните и кой какво ще ги прави след това, поясни адвокат Петрова.

Според нея дали данните ще са на "облак", "сървър" или диск - все са данни. Предполага се, че камерите трябва да бъдат извън студиото, а не там, където се събличат хората. Въпросът е какво правят камерите вътре, коментира адвокат Мария Петрова.

Тя посочи, че Регионалните здравни инспекции са тези, които регулират създаването на козметични салони. Адвокат Мария Петрова е на мнение, че няма регулация за това къде точно да бъдат сложени камерите, стига да не бъдат вътре в студиото, a около него и на улицата. Най-логично е да се попита обаче защо има камери в козметичен салон, в санитарни помещения или в интимни помещения, където камери са абсолютно недопустими, отбеляза адвокат Петрова.

И предупреди, че такива лични данни могат да бъдат използвани за шантаж.

