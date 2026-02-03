С изстрели в главите и много оръжие: Разказ на кмета на Гинци за намерените тела в хижа "Петрохан"

Когато отидох в хижата, видях трима убити, наредени един до друг. Разпознах ги, защото съм виждал част от тези рейнджъри. Намерено е много оръжие в една стая. Под едното тяло е намерена карабина. До телата имаше много гилзи. Службите казаха, че не могат да кажат дали са се самоубили. Изстрелите и по трите тела бяха в главите. Тези мъже постоянно живееха в хижата. Това разказа в ефира на Нова телевизия кметът на село Гинци Георги Тодоров, който е бил на мястото на тежкото престъпление.

Попитан имало ли е следи от пожар по телата, тъй като хижата е била запалена, Тодоров каза, че брадата на единия мъж е била обгорена, на другия – дрехите по гърба и се е виждала кожата му.

"Казаха, че пазят горите. Не даваха на хората да си берат боровинките. Няколко пъти ходих да им правя забележка, че им искат личните карти, за да минат", твърди още кметът.

В хижата, по думите му, са живеели около десетина души.

Какво се знае?

Припомняме, че в понеделник бяха намерени три тела в частна хижа "Петрохан". те са на мъже на 45 г., 49 г. и 51 г. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са пристигнали екипите.

В момента хижата се стопанисва от частно лице. Неофициално има данни, че застреляните са членове на частна рейнджърска организация, които са обитавали хижата. Туристически дом Петрохан е закупен от Ивайло Калушев, 51-годишен, през 2020 г., а през 2021 г. той отдава сградата под наем на Ивайло Иванов, 49-годишен. Калушев и Иванов са съоснователи на НАКЗТ - Национална агенция за контрол на защитените територии, първата частна българска рейнджърска организация.

Сътрудничество с нея прави екоминистерството по времето, когато екоминистър беше Борислав Сандов. По информация от източник на разследващия сайт BIRD един от рейнджърите е споделил, че те са получавали заплахи заради спряна незаконна сеч - Actualno.com също научи от свой източник, че вероятно става въпрос за екзекуция, заради засегнати сериозни интереси що се отнася до дърводобива.