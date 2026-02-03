Германия отговори на Москва: Не помагаме на Украйна от реваншизъм

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли обвинения на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншизъм, предаде ДПА, цитирана от БТА. Той каза, че тези твърдения са опит на Русия да отвлече вниманието от собствените си действия.

ОЩЕ: Отговорността за мира в Украйна е на Путин: Германия

Вадефул, който е на посещение в Нова Зеландия, заяви, че с тези изявления Русия иска да отклони вниманието от сегашното си поведение. Той каза още, че Германия без затруднения се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз в победата над нацистка Германия през Втората световна война.

Русия по-рано заяви, че германската външна политика по отношение на Украйна е оформена от фантазии за реванш и уреждане на исторически сметки на Берлин с Москва.

В изявление, разпространено след годишната пресконференция на руския външен министър Сергей Лавров в началото на година, руското външно министерство заяви, че подкрепата на Германия за Украйна е част от реваншистки дневен ред на Берлин.

ОЩЕ: Кая Калас: Няма разрив между Европейския съюз и НАТО

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул продължава обиколката си в Югоизточна Азия и тихоокеанския регион с посещение в Нова Зеландия, където се очаква да се срещне с колегата си Уинстън Питърс, за да обсъди с него задълбочаване на двустранните връзки.