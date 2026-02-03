Страх ги от реката: Жители на столичния квартал "Манастирски ливади" протестират

Жители на "Манастирски ливади" протестират срещу промяната на коритото на река Боянска бара, защото се притесняват, че наводнението преди пет години ще се повтори. "Не сме проспали това, което може да се случи. Не желаем "Елените" 2", каза представителка на квартала пред бТВ. Протестът е организиран за тази вечер, като те уточняват, че не са против строителството на сгради

"Това, което би могло да се случи - вече се случи преди пет години. Просто реката прелива. В момента, в който завали малко по-силен дъжд, временното съоръжение не смогва и се получава една вълна, която залива блока ни", коментира един от протестиращите.

Друг жител на квартала смята, че явно архитектът е решил, че реката може да тече на обратно на гравитацията. "Общо взето на това, което се случи преди пет години ще му направим една взъстановка", смята той.

Дама от квартала се притеснява, че инцидентът преди пет години може да стане ежедневие.

Наводнението в "Елените"

Припомняме, че човешката намеса срещу природата доведе до трагичното бедствие по българското Черноморие. На 3 октомври к.к. "Елените" беше буквално пометен от водната стихия и тя отне живота на четирима души. Оказа се, че част от сградите са построени върху дере. ОЩЕ: "Елените 2" в София: Квартал на косъм от трагедия, строител мести коритото на река