Лудогорец има "следващия Игор Тиаго", който е готов да завладее европейския футбол

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

През последните години Лудогорец осъществи някои впечатляващи за родните стандарти трансфери. Безспорният удар на "орлите" обаче беше Игор Тиаго. Бразилецът, който игра в Разград от 2022 до 2023 година, донесе сериозна сума в касата на клуба, а сега името му участва в българските медии по-често, отколкото докато беше в Първа лига. Тиаго започна от втория отбор на разградчани, след което проби в първия състав и си спечели престижен трансфер в Брюж. Той бе продаден за 8 милиона евро на белгийския клуб, а впоследствие от преминаването му в Брентфорд за 37 милиона евро Лудогорец прибра 12,5%, което се равнява на около 4,6 милиона евро.

Лудогорец удари "шестица от тотото" с трансфер за 1,8 милиона евро

Освен в родните заглавия, Тиаго се превърна в една от най-големите звезди на Острова. Бразилецът има 17 гола в 22 мача от началото на сезона във Висшата лига за своя Брентфорд. Подобни истории рядко се зараждат по българските терени и случаят "Тиаго" със сигурност е феномен. Но в Разград имат всички основания да вярват, че имат следващата звезда, която съвсем скоро може да завладее голямата сцена.

През лятото шампионите се подсилиха с редица играчи, които привлякоха вниманието на феновете. В сянката обаче остана Петър Станич - младежкият национал на Сърбия, който бе привлечен за 1,8 милиона евро. Мнозина определиха сумата за твърде висока за играч с подобен опит. Станич бе играл само в родината си и макар че бе част от Цървена звезда между 2021 и 2023 година, той така и не получи шанс да блесне и бе продаден за 100 хиляди евро. Още с представянето му обаче от Лудогорец го определиха като един от най-перспективните играчи от западната ни съседка... и с право. Днес, половин година по-късно, всички вече знаят името Петър Станич. 21-годишният плеймейкър е голямата звезда не само на "орлите", а и на Лига Европа.

№1 в Лига Европа

Престоят на Петър Станич започна обещаващо, печелейки доверието и място в стартовия състав на Руи Мота. Той постепенно се наложи в отбора и стана титуляр за най-важните мачове. Още в първата среща на Лудогорец в Лига Европа той откри головата си сметка в турнира, бележейки при победата с 2:1 над Малмьо. В третия кръг сърбинът се разписа срещу Йънг Бойс, а в петия мач на "орлите" избухна с хеттрик, за да донесе победа с 3:2. След това той не пропусна да запише името си сред голмайсторите при равенството 3:3 с ПАОК. Така се стига до последния кръг от груповата фаза и домакинството на Ница. Станич отново бе голямата звезда на вечерта, като собственоръчно класира Лудогорец в елиминациите, отбелязвайки победния гол с майсторско изпълнение. Така Станич завърши този етап от турнира като голмайстор №1 със 7 попадения. С това си постижение той си заслужи място в историческите книги като първия футболист от български отбор, завършил груповата фаза на европейско състезание с най-много голове.

Цената на Станич расте с всеки следващ мач

В Разград вече не просто са убедени, че тези 1,8 милиона са били добре похарчени, а че ще се умножат по няколко, когато той бъде продаден. Станич вече привлече интереса на редица клубове от Топ 5 първенствата, сред които Севиля и Реал Бетис. Новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо обаче е категоричен - Петър Станич НЕ Е за продажба сега. Той е сигурен, че сърбинът ще играе ключова роля в битката за титлата на Първа лига, където има 4 гола и 6 асистенции в 16 мача, и норвежкият специалист не може да си позволи да остане без него точно преди най-важните двубои от сезона.

Петър Станич е доказателство колко по-развит е футболът в западната ни съседка. През последните години в Сърбия се зародиха не един или двама таланти, които заблестяха не само на местно ниво, но и намериха мястото си в топ отбори в Европа. Станич е поредният пример за успешната схема и съвсем скоро би следвало да го видим в клуб от най-силните 5 първенства и националния отбор. Той е от изчезваща порода плеймейкъри с магическо докосване, способен на фини подавания между линиите и разполагащ с отлични центрирания. Въпреки че едва ли някой е предполагал, че ще има такава роля в Разград, в момента сръбският талант е един от водещите играчи на тима и го води към обрата.

Въпросът сега е дали именно Петър Станич ще покоси намеренията на Левски за триумф на финала за Суперкупата на България. Тази вечер отборите на Левски и Лудогорец дават старт на футболната пролет у нас. "Орлите" приключиха с "подаръците" и са готови да покажат на какво са способни още днес на Националния стадион "Васил Левски". Този мач не само ще реши носителя на Суперкупата, а ще загатне как ще продължи сезона в Първа лига. Дали Лудогорец с Пер-Матиас Хьогмо начело може да оспори първото място на Левски? Първите знаци дали това е възможно ще станат ясни съвсем скоро.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "ВАР-ът на Actualno": ЦСКА завърши лагера в Турция с победа, но все още е далеч от истината