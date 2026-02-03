3 февруари в историята: Освобождeнието на Провадия. Патентован е първият български самолет

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

3 февруари 1878 г.: Освобождението на Провадия

През януари 1878 г. по време на Руско-турската освободителна война местното население на град Провадия, което се състои от християни и мюсюлмани, подписва писмено споразумение за защита от частите на двете воюващи страни. В резултат на това в общинската управа, ръководена от Осман бей, влизат петима мюсюлмани, четирима българи и един евреин.

На 3 февруари 1878 г. градът е освободен от турско робство, но за кратко. На този ден руските войски под ръководството на генерал Константин Манзей, движещи се по маршрут Суворово – Неофит Рилски – Петров дол влизат в Провадия без да срещнат съпротива. Християните в града посрещат тържествено руските войски. Осман бей дори кани руския генерал в конака си, където символично му предава ключовете на града. Руските войски престояват в града едва няколко часа, след което потеглят на север.

Ден след това, на 4 февруари 1878 г., пристига известие, в което става ясно за подписаното 4 дни по-рано в Одрин примирие. Според Одринското примирие североизточните земи остават под османско управление. Старата управа на града се връща по местата си и остава там до август 1878 г. като през този период продължава да събира данъците. На 6 февруари каймакаминът Сюлейман ефенди се завръща в града. С него са и около 150 заптиета. Той поема управлението на каазата. Старият ритъм на живот в града е възстановен - християните получават сравнително добро отношение от мюсюлманите в града. В края на юли 1878 г. управата на Провадия преминава в руски ръце. Само за няколко дни са освободени всички селища в региона.

През 1878 г. градът е населяван от 3500 жители. За кратко той е окръжен център в Княжество България. От 1881 г. до 1959 г. е със статут на околия. Постепенно Провадия започва да се разраства и развива - появяват се мелници, маслобойни, фабрики за лакове, сапун, текстил. Увеличава се броят на местното население.

3 февруари 1921 г.: Патентован е първият български самолет

На този ден в Прага е патентован първият български самолет. Негов изобретател е Харалампи Джамджиев, който се смята за основоположник на българската авиационна наука. Той е първият български авиоконструктор, изобретил летателна машина през 1895 г.

Той патентова летателния си апарат във Франция през 1911 г. Създава и орнитоптер с парен двигател, който при тестовете експлодира. През 1902 г. Джамджиев създава друг орнитоптер, но този път използва пружина вместо двигател. Създаденият от него апарат прави големи параболични скокове. На 3 февруари 1921 г. българинът патентова в Прага модел самолет, носещ името „Бързолет“.

