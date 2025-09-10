Войната в Украйна:

Вигенин след речта на Фон дер Лайен: Задава се нов вот на недоверие, има натрупано напрежение при нас

10 септември 2025, 15:25 часа 327 прочитания 0 коментара
Вигенин след речта на Фон дер Лайен: Задава се нов вот на недоверие, има натрупано напрежение при нас

"Има натрупано напрежение в социалистите и демократите както към действията на Фон дер Лайен, така и по отношение на действията на ЕНП в пленарна зала. Неведнъж в последните месеци те демонстрират неуважение към социалистите и демократите и формираше мнозинства с крайнодесните. Това не се случваше толкова често, но за нас бе сигнал и сме реагирали доста остро на всеки един такъв случай".

Това коментира българският евродепутат от групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред репортер на Actualno.com и български медии в Европейския парламент в Страсбург. По повод годишната реч на председателят на Европейската комисия той коментира, че заявките в голяма степен удовлетворяват групата, но и подчерта: "Тя се опитва да намери баланса и да каже това, което групите искат да чуят и да поддържа това умерено проевропейско мнозинство, което все още поддържа нея и този мандат на ЕК. Имахме комуникация с нея в последните две седмици и сме представили нашите виждания и приоритети, като видяхме част от тях в речта й днес - борбата с бедността, жилищната криза, гаранцията за децата", коментира евродепутатът.

Още: "Не само гледаме, но и действаме сериозно": Българският еврокомисар за ескалацията в Полша (ВИДЕО)

Именно затова тук е и ангажимента социалистите да гарантират, че тези заявки ще се превърнат в конкретни действия, подчертава още Вигенин. "Наслушах се на намерения, но като се стигне до реализацията - започва прехвърляне на топката от ЕК към ЕП, че бавил законодателството, а то се бави, защото невинаги се предлага като достатъчно добро. Натискът върху нея се засилва - на левицата й трябват още 3 подписа за нов вот на недоверие, в засада очакват и патриотите, които дебнат също с вот", коментира той.

Руските горива и търговското споразумение

По повод акцентите в речта на Фон дер Лайен по отношение на търговското споразумение със САЩ и заявката за "изкоревяне" на руските изкопаеми горива от употреба в европейската икономика, Вигенин обясни: "Част от параметрите не са особено убедителни. Ангажиментите за инвестиции в САЩ, закупуване на оръжия и енергоизточници от там са неприемливи за нас като социалисти и демократи. Моето мнение е, че ако ЕС бе проявил по-голяма твърдост, щеше да постигне по-добра сделка изначално", каза той.

По повод на горивата, евродепутатът подчерта накратко: "Трябва да внимава със заявките, защото хората усещат когато се разминават думите и делата".

Още: "Европа ще се бори!": Фон дер Лайен обяви край на помощта за Израел и нов тип отбрана на ЕС в ключовата си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: European parliament

Още: Край на бедността в Европа до 2050 г., нова жилищна политика в ЕС и край на "мръсните" руски горива: Фон дер Лайен пред ЕП

"Надали случайно навлизат толкова огромно количество руски дронове в Полша. Може и да е грешка, но никой няма интерес от ескалация. В очите на много хора това ще изглежда като провокация и пряка заплаха", каза Вигенин по повод ескалацията във въздушното пространство на Полша и нахлуването на руски дронове, които бяха свалени.

По-рано още български евродепутати изразиха мнение за предстоящия политически сезон в Европа - Радан Кънев: Фон дер Лайен има проблем и е уязвима - не разполага със свое мнозинство в Европарламента.

Проследихте НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен и Речта й за състоянието на Съюза.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ЕП ЕК Кристиан Вигенин Урсула фон дер Лайен
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес