Вигенин след речта на Фон дер Лайен: Задава се нов вот на недоверие, има натрупано напрежение при нас

"Има натрупано напрежение в социалистите и демократите както към действията на Фон дер Лайен, така и по отношение на действията на ЕНП в пленарна зала. Неведнъж в последните месеци те демонстрират неуважение към социалистите и демократите и формираше мнозинства с крайнодесните. Това не се случваше толкова често, но за нас бе сигнал и сме реагирали доста остро на всеки един такъв случай".

Това коментира българският евродепутат от групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред репортер на Actualno.com и български медии в Европейския парламент в Страсбург. По повод годишната реч на председателят на Европейската комисия той коментира, че заявките в голяма степен удовлетворяват групата, но и подчерта: "Тя се опитва да намери баланса и да каже това, което групите искат да чуят и да поддържа това умерено проевропейско мнозинство, което все още поддържа нея и този мандат на ЕК. Имахме комуникация с нея в последните две седмици и сме представили нашите виждания и приоритети, като видяхме част от тях в речта й днес - борбата с бедността, жилищната криза, гаранцията за децата", коментира евродепутатът.

Именно затова тук е и ангажимента социалистите да гарантират, че тези заявки ще се превърнат в конкретни действия, подчертава още Вигенин. "Наслушах се на намерения, но като се стигне до реализацията - започва прехвърляне на топката от ЕК към ЕП, че бавил законодателството, а то се бави, защото невинаги се предлага като достатъчно добро. Натискът върху нея се засилва - на левицата й трябват още 3 подписа за нов вот на недоверие, в засада очакват и патриотите, които дебнат също с вот", коментира той.

Руските горива и търговското споразумение

По повод акцентите в речта на Фон дер Лайен по отношение на търговското споразумение със САЩ и заявката за "изкоревяне" на руските изкопаеми горива от употреба в европейската икономика, Вигенин обясни: "Част от параметрите не са особено убедителни. Ангажиментите за инвестиции в САЩ, закупуване на оръжия и енергоизточници от там са неприемливи за нас като социалисти и демократи. Моето мнение е, че ако ЕС бе проявил по-голяма твърдост, щеше да постигне по-добра сделка изначално", каза той.

По повод на горивата, евродепутатът подчерта накратко: "Трябва да внимава със заявките, защото хората усещат когато се разминават думите и делата".

"Надали случайно навлизат толкова огромно количество руски дронове в Полша. Може и да е грешка, но никой няма интерес от ескалация. В очите на много хора това ще изглежда като провокация и пряка заплаха", каза Вигенин по повод ескалацията във въздушното пространство на Полша и нахлуването на руски дронове, които бяха свалени.

По-рано още български евродепутати изразиха мнение за предстоящия политически сезон в Европа - Радан Кънев: Фон дер Лайен има проблем и е уязвима - не разполага със свое мнозинство в Европарламента.

