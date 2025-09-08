Виктор Орбан плаши с „хаос и бедност“, ако проевропейската опозиция спечели следващия вот

Премиерът Виктор Орбан заяви в неделя, че парламентарните избори в Унгария през 2026 г. ще предложат на унгарците избор между партия, готова да действа самостоятелно, и такава, която ще доведе до „хаос и бедност“, като сближи Унгария с Европейския съюз (ЕС).

На власт от 2010 г., евроскептичният националист ще се изправи пред това, което политическите анализатори определят като най-трудните избори за него през следващата година, с икономика в стагнация и упорита инфлация, която не позволява понижаване на лихвените проценти от най-високото ниво в ЕС от 6,5%.

Орбан, който заяви, че ЕС е изложен на риск от разпадане през следващото десетилетие, се опитва да отблъсне предизвикателството от страна на център-дясната опозиция на Петер Мадяр с данъчни облекчения за семействата, ваучери за храна за пенсионерите и евтини кредити за купувачите на първи дом.

„Унгария има само два избора в стратегически смисъл. Единият избор е да се присъединим към политиката на Брюксел. Според мен това би било катастрофално, с последствия, които биха ни тласнали към хаос и бедност“, заяви Орбан пред привържениците на своята дясна партия „Фидес”, цитиран от Ройтерс.

Орбан многократно е влизал в конфликт с ЕС по въпросите за правата на мигрантите, ЛГБТ общността, свободата на съдилищата и академичните среди, както и подкрепата за съседна Украйна след руската инвазия през февруари 2022 г.

Какво показват проучванията?

По-рано в неделя Магяр, бивш член на правителството, чиято партия „Тиса” води пред партията „Фидес” на Орбан в повечето проучвания, заяви, че Унгария е затънала в множество кризи едновременно, включително разходите за живот, доверието на обществото и демократичните стандарти.

Ако бъде избран, Магяр заяви, че ще съживи унгарската икономика, като отблокира милиарди евро от фондовете на ЕС, които са били замразени заради реформите на Орбан в областта на правовата държава, ще изкорени корупцията и ще въведе данък върху богатството, като същевременно ще намали данъците върху по-ниските доходи. „Нашата страна отново ще бъде активен и надежден член на Европейския съюз и НАТО. Не ще бъде пречка, а ценен и конструктивен съюзник“, заяви Магяр.