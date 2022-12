Висулка вкара в болница ръководителя на руската гражданска защита (ВИДЕО)

Ударът е бил доста сериозен, наложила се е спешна операция. В момента Елизаров е под медицинско наблюдение.

Стартирана е проверка от руската прокуратура - кой е отговорен за почистване на висулките на съответната сграда и дали е свършил работата си.

In #Moscow, General of the Ministry of Emergency Situations Anatoly Elizarov was almost killed by an ordinary icicle. He was hospitalized with a head injury. pic.twitter.com/lgZk5T6ECQ