Вятърните турбини са произвели 26% от електричеството в Европа, какъв е делът на България?

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 21,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърните турбини, разположени на сушата, са произвели 21,2% от общото количество електроенергия (1,579 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 5% (370 гигаватчаса) от нея. Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (103,6%), Португалия (53,1%) и Швеция (47,3%). В България делът е 2,6 на сто.

Най-значителни количества

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (589,9 гигаватчаса), Франция (231,4 гигаватчаса) и Испания (201,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,5 гигаватчаса, предаде БТА.

Исторически момент

Припомняме, че в началото на октомври стана ясно, че през първата половина на 2025 г. светът е генерирал повече електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) – слънчева и вятърна – отколкото от въглища, което символизира историческа промяна в глобалния енергиен пейзаж. Това показват данни от Института Ember. В доклада се посочва, че през първата половина на тази година производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 363 TWh, или 7,7%, в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки 5,072 TWh. Съответно, делът на „чистата“ електроенергия в световното производство на електроенергия също се е увеличил от 32,7% на 34,3%.

