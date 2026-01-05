Кабинетът подаде оставка:

Бащата на драконите, планирал операция "Паяжина": Васил Малюк подаде оставка

"Напускам поста началник на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Оставам в системата на СБУ, за да прилагам асиметрични специални операции от световна класа, които ще продължат да нанасят максимални щети на врага". Това оповести в официалния канал в Телеграм на СБУ генерал-лейтенант Васил Малюк.

"Сигурен съм, че силната и модерна специална служба е ключът към сигурността на нашата държава. Промените, които президентът на Украйна въвежда в сектора на отбраната, са насочени към това и му благодаря. Вярвам в справедливия мир и просперитет на Украйна. С голяма благодарност за подкрепата - на личния състав на Службата, на всички бойни братя и народа на Украйна. Вечно уважение към тези, които дадоха живота си за нашето бъдеще", добави Малюк.

Първоначално, според "Украинская правда", Малюк не е искал да се оттегли доброволно. Той е казал, че са в ход още няколко специални операции от мащаба на проведената през 2025 г. "Паяжина", които в момента са в последните етапи от провеждането и би било престъпление да напусне точно сега поста си. Припомняме, че с "Паяжина" Русия беше лишена от около 1/3 от стратегическата си авиация, която беше поразена с FPV дронове. Отделно, Малюк е мозъкът зад двете операции, при които имаше взривове на Кримския мост - Още: Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
