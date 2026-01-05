Хиляди без ток в Краснодарския край. 356 свалени дрона над Русия за 24 часа (ВИДЕО)

Над 15 000 души остават без ток в Краснодарския край. Общо 5 общини в региона са без електричество. Регионалният офис на руското министерство на извънредните ситуации (МНС) съобщи в Телеграм, че прекъсванията са причинени от "неблагоприятни метеорологични условия", започнали на 31 декември, 2025 година. Към вечерта на 4 януари 4641 домакинства в 39 населени места са били без ток.

Още: Преди нова година: Без ток в Домодедово и квартал на Санкт Петербург

Службата за извънредни ситуации заяви, че 480 души и 135 единици техника участват в усилията за възстановяване на аварийните ситуации. Специализираната група на Краснодарския край също докладва за напредъка във възстановяването на електрозахранването, като отдава прекъсванията на "природни бедствия".

Пиковият брой населени места, засегнати от прекъсванията, е регистриран на 2 януари, достигайки 69, според Mediazona. На този ден близо 22 000 домакинства и над 53 000 души в Краснодарски край са били без ток.

Междувременно, в дневната си сводка за случващото се в Украйна руското военно министерство съобщи в официалния си канал в Телеграм, че за последното пълно денонощие над руска територия са свалени 356 дрона. Русия също не спира да обстрелва цели в Украйна с дронове "Шахед" - попадения имаше в Киев, както и в Чернигов, също и в Днипро - Още: Атака с дронове остави част от руската Ростовска област без ток, парно и вода (ВИДЕО)

Ukrainian drones crossing into Russian territory in the Belgorod region. pic.twitter.com/Pfy1Bckr0W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

In Dnipro, drones are flying very low, right over people’s heads. One of the Shahed drones got caught on wires and exploded on the spot. pic.twitter.com/3t9wcxRCqT — WarTranslated (@wartranslated) January 5, 2026