Зеленски взе при себе си и Буданов основен преговарящ за мир, назначи и бивш канадски вицепремиер

Украинският държавен глава Володимир Зеленски назначи кариерния дипломат Серхий Кислица за първи заместник-ръководител на президентската канцелария. Така, с президентски указ №14/2026 от 5 януари, един от основните преговарящи с руснаците и американците от украинска страна вече ще е в офиса на Зеленски. На 2 януари като ръководител на президентската администрация бе назначен доскорошният началник на разузнаването Кирило Буданов. Олег Иващенко е неговият наследник начело на ГУР.

Доскоро Кислица заемаше поста първи заместник-министър на външните работи на Украйна. Той е и член на украинската делегация, участваща в преговорите със САЩ и други международни партньори, както и с руски представители, за прекратяване на войната и постигане на мир: Украйна разкри как се преговаря с руснаци: Дебнат се, докладват на Путин и заблуждават САЩ.

Кислица е завършил Института по международни отношения към Националния университет „Тарас Шевченко“ в Киев със специалност „Международно право“. Той има дипломатическо звание „Извънреден и пълномощен посланик“. Цялата му кариера е преминала като дипломат. От февруари 2020 г. до февруари 2025 г. е бил постоянен представител на Украйна в ООН, гласи визитката му, цитирана от УНИАН.

Снимка: Getty Images/Guliver

Бивш вицепремиер на Канада ще е икономически съветник в Украйна

Голямата трансформация в правителството и в държавните структури продължава с изненадващо назначение. Бившият канадски вицепремиер Кристия Фрийланд ще е икономически съветник. Тя е определена като професионалист и човек със "значителен опит в привличането на инвестиции и провеждането на икономически трансформации", по думи на президента Володимир Зеленски в публикация в канала му в Telegram от 5 януари.

Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Този ход идва в момент, в който Зеленски полага основите за мирно споразумение и следвоенно възстановяване на Украйна. В същото време Киев е готов и за друг сценарий - Русия да продължи пълномащабната си война.

„Украйна трябва да увеличи вътрешната си устойчивост – за възстановяването на страната, ако дипломацията работи възможно най-бързо, и за укрепването на отбраната ни, ако трябва да работим по-дълго, за да сложим край на войната поради забавяния от страна на нашите партньори“, заяви Зеленски в Telegram, като изрично очерта двете възможности за 2026 г.

Фрийланд, която беше вицепремиер от 2019 до 2024 г. при тогавашния канадски министър-председател Джъстин Трюдо, беше назначена за специален представител на Канада за възстановяването на Украйна през 2025 г.

Още промени

На 30 ноември Зеленски назначи и бившия посланик на Украйна във Вашингтон Оксана Маркарова за президентски съветник по възстановяването и инвестициите.

По-рано днес ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк също се раздели с поста си. Неговото място ще бъде заето временно от Йевхен Хмара, който досега ръководеше Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ. Информацията е на президентския съветник Дмитро Литвин.

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

I had a meeting with Yevhenii Khmara, Head of the Center of Special Operations “A” of the Security Service of Ukraine. I am grateful to Yevhenii and to all our special operations warriors for their exceptionally important combat operations throughout the years of the full-scale… pic.twitter.com/ngI5GeMP9F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

