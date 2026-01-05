Лайфстайл:

Зеленски взе при себе си и Буданов основен преговарящ за мир, назначи и бивш канадски вицепремиер

05 януари 2026, 14:23 часа 318 прочитания 0 коментара
Зеленски взе при себе си и Буданов основен преговарящ за мир, назначи и бивш канадски вицепремиер

Украинският държавен глава Володимир Зеленски назначи кариерния дипломат Серхий Кислица за първи заместник-ръководител на президентската канцелария. Така, с президентски указ №14/2026 от 5 януари, един от основните преговарящи с руснаците и американците от украинска страна вече ще е в офиса на Зеленски. На 2 януари като ръководител на президентската администрация бе назначен доскорошният началник на разузнаването Кирило Буданов. Олег Иващенко е неговият наследник начело на ГУР.

Доскоро Кислица заемаше поста първи заместник-министър на външните работи на Украйна. Той е и член на украинската делегация, участваща в преговорите със САЩ и други международни партньори, както и с руски представители, за прекратяване на войната и постигане на мир: Украйна разкри как се преговаря с руснаци: Дебнат се, докладват на Путин и заблуждават САЩ.

Кислица е завършил Института по международни отношения към Националния университет „Тарас Шевченко“ в Киев със специалност „Международно право“. Той има дипломатическо звание „Извънреден и пълномощен посланик“. Цялата му кариера е преминала като дипломат. От февруари 2020 г. до февруари 2025 г. е бил постоянен представител на Украйна в ООН, гласи визитката му, цитирана от УНИАН.

Снимка: Getty Images/Guliver

Бивш вицепремиер на Канада ще е икономически съветник в Украйна

Голямата трансформация в правителството и в държавните структури продължава с изненадващо назначение. Бившият канадски вицепремиер Кристия Фрийланд ще е икономически съветник. Тя е определена като професионалист и човек със "значителен опит в привличането на инвестиции и провеждането на икономически трансформации", по думи на президента Володимир Зеленски в публикация в канала му в Telegram от 5 януари.

Този ход идва в момент, в който Зеленски полага основите за мирно споразумение и следвоенно възстановяване на Украйна. В същото време Киев е готов и за друг сценарий - Русия да продължи пълномащабната си война.

„Украйна трябва да увеличи вътрешната си устойчивост – за възстановяването на страната, ако дипломацията работи възможно най-бързо, и за укрепването на отбраната ни, ако трябва да работим по-дълго, за да сложим край на войната поради забавяния от страна на нашите партньори“, заяви Зеленски в Telegram, като изрично очерта двете възможности за 2026 г.

Фрийланд, която беше вицепремиер от 2019 до 2024 г. при тогавашния канадски министър-председател Джъстин Трюдо, беше назначена за специален представител на Канада за възстановяването на Украйна през 2025 г.

Още промени

На 30 ноември Зеленски назначи и бившия посланик на Украйна във Вашингтон Оксана Маркарова за президентски съветник по възстановяването и инвестициите.

По-рано днес ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк също се раздели с поста си. Неговото място ще бъде заето временно от Йевхен Хмара, който досега ръководеше Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ. Информацията е на президентския съветник Дмитро Литвин.

Димитър Радев
мирни преговори Канада украинско правителство Володимир Зеленски война Украйна Сергий Кислица Кирило Буданов
