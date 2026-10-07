Внучката на Анна Политковская призова за спешни хуманитарни визи за руснаци

Анна Виктория Политковская, внучка на убитата руска журналистка Анна Политковская, призова членовете на Европейския парламент да създадат общоевропейски механизъм за спешни хуманитарни визи за хора, които не могат безопасно да останат в Русия. Тя отправи този апел в Европейския парламент на събитие, отбелязващо 20-годишнината от убийството на баба ѝ. „Призовавам ви да настоявате за общоевропейски механизъм за спешни хуманитарни визи за хора, които не могат безопасно да останат в Русия. За журналисти, активисти, студенти, ЛГБТ+* хора и всички, които са изложени на риск от преследване и насилие. Такъв човек не бива да доказва своята уязвимост с цената на собствения си живот“, каза Политковская.

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Саша

Като пример Политковская посочи своя близък приятел Саша, който е израснал в Северен Кавказ. По думите ѝ той се е сблъсквал с отхвърляне от семейството си и други хора заради сексуалната си ориентация и на 16 години е преживял сексуално насилие. Саша е искал да напусне Русия, но му липсвали документи, пари и възможност да учи в университет.

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Анна Виктория Политковская разказа как баба ѝ някога е помогнала за спасяването на живота на бащата на Саша. Години по-късно обаче, когато синът му се нуждаел от помощ, никой не бил наоколо, за да му помогне. Саша се самоубил на 19-годишна възраст.

Мисия

„И може би точно това е една от основните мисии на Европа днес – да запази живота и да запази хора като него“, каза Политковская, обръщайки се към депутатите. „Благодарение на вас, следващият Саша може да остане жив.“

Анна Политковская бе убита в Москва на 7 октомври 2006 г. – застреляна в асансьора на блока, в който живееше. Журналистката отразяваше войните в Чечня, мъченията, отвличанията, корупцията и други нарушения на човешките права. Шестима души бяха осъдени по делото за убийството.

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„За мен най-важното в работата ѝ беше не само това, че разобличаваше властимащите. „По-важното е, че не оставяше историите на хората да останат незабелязани“, каза внучка ѝ.

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